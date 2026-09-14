Realizan la primera pega de cédulas de personas desaparecidas en la nueva central camionera de Tlaquepaque

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Foto: Omar Hernández

Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de Jalisco realizaron este domingo la primera pega de cédulas de personas desaparecidas en una de las paredes exteriores de la nueva Central Camionera.

El espacio fue designado gracias a un convenio de colaboración con las autoridades y la iniciativa privada que administra la terminal de transportación terrestre.

“Es la primera pega en los espacios que nos brindó la Central Caminera. ¿Qué pretendemos con esto? Visibilizar a nuestros rostros que se encuentran desaparecidos y, como es un espacio ya designado, no corremos el riesgo de que la sociedad o las mismas personas encargadas los quiten, se van a conservar”

César Gómez / familiar de persona desaparecida

Los familiares confían en que la exposición de las fotografías de sus seres queridos permita a los pasajeros identificarlos y aportar datos que ayuden a localizarlos.

“Para que las personas que estén pasando se den cuenta y hagan un llamado pues, para que si saben algo, anónimamente nos den información y se le agradece mucho aquí al gerente de la Central por este espacio que nos dieron”

Marisela Gutiérrez / integrante de Mujeres buscadoras del sur de Jalisco

Asimismo, los activistas recordaron que este lugar es un foco rojo a nivel nacional, pues es uno de los puntos donde más personas han desaparecido, en su mayoría jóvenes engañados con falsas ofertas de trabajo que sirven de gancho para el reclutamiento en actividades delictivas.

“Esperamos que no caigan en esa tentación de los falsos empleos que les están ofreciendo, aquí en la Central Camionera es donde se los están llevando”

Victoria Ponce / familiar de persona desaparecida

En el exterior de la terminal opera además un dispositivo policiaco especial enfocado en brindar apoyo a las víctimas de reclutamiento forzado.

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