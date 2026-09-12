Rescatan a adolescente tras falsa oferta laboral en redes; hay un detenido

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Policías de San Pedro Tlaquepaque rescataron a un adolescente de 16 años en la Nueva Central Camionera, momentos antes de que fuera trasladado a Zacatecas tras ser engañado con una falsa oferta de trabajo que encontró en TikTok.

El padre del adolescente pidió apoyo a los servicios de emergencia luego de percatarse de que su hijo había sido llevado por una ruta distinta a la que le habían señalado. El joven le compartió su ubicación en tiempo real después de que el conductor del taxi le dijera que sería llevado a Zacatecas.

Falsa oferta de trabajo en TikTok llevó al adolescente a la central

De acuerdo con Marín Escobar, comandante de la Policía de Tlaquepaque, al menor le ofrecieron trabajar como elemento de seguridad privada en Tlajomulco, mediante un empleo que había visto en TikTok.

Antes de abordar el taxi, el adolescente tomó el número de matrícula del vehículo. Una vez en camino, el conductor le informó que el destino sería Zacatecas, por lo que el joven envió su ubicación a su padre.

El padre se encontraba cerca de la Nueva Central Camionera y solicitó apoyo al 911. Con los datos proporcionados, policías desplegaron un operativo dentro de la terminal y en sus alrededores.

Policías interceptan taxi y rescatan al adolescente

Los agentes ubicaron el taxi a la altura del módulo seis de la central camionera. Dentro viajaba el adolescente junto con otra persona, quien señaló que también iba a ser reclutada.

Los oficiales rescataron al joven de 16 años y detuvieron al conductor del taxi. Según el comandante Marín Escobar, el chofer manifestó que llevaría a ambos jóvenes al estado de Zacatecas.

La autoridad señaló que se presume que el conductor era el reclutador, debido a que reconoció que trasladaría a los jóvenes fuera de Jalisco.

Ministerio Público investigará posible trata de personas

El taxista, el otro implicado y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en la investigación de trata de personas.

La autoridad ministerial será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de las personas involucradas.

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