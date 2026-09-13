Enfrentamiento en la Sierra de Jalisco deja cuatro agresores y un militar muertos; hallan narcolaboratorio

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Operativo militar en Jalisco. Fotos: Omar Hernández

Un fuerte operativo militar se mantiene desplegado en la zona serrana de Jalisco tras un enfrentamiento entre Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional contra presuntos miembros de la delincuencia organizada, el municipio de Jilotlán de los Dolores, que limita con el estado de Michoacán.

Fuerzas federales realizaban un operativo de inteligencia en el que localizaron dos campamentos criminales en Jilotlán y, de manera paralela, un laboratorio de drogas sintéticas en Santa María del Oro, atribuidos a una célula delictiva que opera en la región.

Al aproximarse para realizar la inspección de los sitios ubicados en Jilotlán, el personal militar y los elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos. Ante la agresión, los uniformados repelieron la agresión.

Según el informe preliminar, cuatro agresores fueron abatidos y un integrante de las Fuerzas Armadas perdió la vida mientras recibía atención médica.

Durante el intercambio de disparos, dos efectivos del Ejército Mexicano resultaron con lesiones graves, por lo que fue necesaria su evacuación de emergencia a bordo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana con destino al Hospital Militar de Apatzingán, en Michoacán.

Tras ser ingresados al nosocomio, las autoridades médicas confirmaron el fallecimiento de uno de los soldados debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el otro elemento permanece bajo atención especializada.

El personal militar, en coordinación con la Fiscalía General de la República, aseguraron la infraestructura utilizada por el grupo criminal e incautaron:

Cinco armas largas

Un fusil de alta potencia Barrett calibre .50

Cartuchos

Cargadores

Equipo táctico

138 artefactos explosivos de fabricación improvisada

Seis vehículos, incluyendo uno que contaba con blindaje de fábrica

De forma simultánea, autoridades federales ejecutaron otro despliegue de seguridad en la localidad de Petacala, dentro del municipio de Santa María del Oro, donde localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración masiva de metanfetamina, presuntamente vinculado a otro cártel criminal con presencia en ese mismo territorio.

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