“Y se marchó”: cae reportero cuando realizaba enlace en vivo en Guadalajara

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Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Ser reportero implica arriesgar el físico en algunas ocasiones. Tal es el caso del periodista Miguel Ángel Del Toro, quien realizaba un enlace en vivo para Notitrece sobre las afectaciones provocadas por las lluvias en Guadalajara, Jalisco, cuando un resbalón lo dejó en el suelo.

Momento exacto de la caída: video

Miguel Ángel Del Toro informaba sobre los estragos causados por las lluvias en Guadalajara cuando dio un mal paso y tropezó.

¡Con el compromiso de seguir informando!

Nuestro compañero Miguel Angel Del Toro sufrió una caída esta mañana debido a la lluvia que se presentó en la ciudad. Por fortuna él está bien y con el profesionalismo intacto para continuar reportando lo que sucede en Guadalajara. pic.twitter.com/f3xEdSE3m7 — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) June 3, 2026

“Sí, tengan sus precauciones porque, como vemos acá, pues sí está un poquito…”, alcanzó a decir antes de desplomarse frente a la cámara. Su compañera, intentando mantener la compostura, reaccionó de inmediato.

“¡Miguel Ángel, Miguel Ángel! Ay, Miguel Ángel Del Toro. Acabamos de ver el accidente y más adelante estaremos hablando de cómo se encuentra”, comentó durante la transmisión.

El incidente ocurrió la mañana del 3 de junio. Canal 13 compartió el video del momento exacto de la caída del reportero, quien afortunadamente no sufrió lesiones.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios tomaron el momento con humor, otros, incluso, sugirieron que pudo haber sido actuado. Lo cierto es que el video rápidamente se viralizó y acumuló miles de reproducciones.

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