Pablo Lemus inaugura Línea 5

GENERANDO AUDIO...

Línea 5 fortalece movilidad rumbo al Mundial 2026. Foto: Gobierno de Jalisco

La movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara dio un paso histórico este jueves con la inauguración de la Línea 5 Macro Aeropuerto y la renovación integral de la Carretera a Chapala, obras encabezadas por el gobernador Pablo Lemus que buscan mejorar la conectividad de miles de personas y modernizar uno de los principales accesos a la ciudad.

La nueva Línea 5 se convierte en la primera ruta de transporte masivo 100 por ciento eléctrica de Jalisco. Con una flota de 41 unidades Volvo eléctricas, tendrá capacidad para movilizar a 27 mil pasajeros diarios y conectará a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto a lo largo de un corredor de 32 kilómetros.

Foto: Gobierno de Jalisco

De acuerdo con la información presentada durante el arranque de operaciones, este nuevo sistema permitirá reducir entre 30 y 60 por ciento los tiempos de traslado para los usuarios del transporte público en la zona sur de la metrópoli. En algunos casos, recorridos que actualmente toman hasta hora y media podrán realizarse en alrededor de 45 minutos.

La Línea 5 contará con nueve estaciones, servicio de internet Wi-Fi, aire acondicionado, puertos USB, videovigilancia y accesibilidad universal, además de conexión con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

Pero el proyecto va más allá del transporte público. Como parte de la intervención integral del corredor, el Gobierno de Jalisco destinó una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para transformar 6.4 kilómetros de la Carretera a Chapala. Los trabajos incluyeron la pavimentación en concreto hidráulico de carriles centrales y laterales, la modernización de redes hidrosanitarias y pluviales, la ampliación de puentes, nueva iluminación, banquetas, ciclovía segregada, señalización y áreas verdes.

Además, se construyeron diez puentes peatonales y dos túneles exclusivos para el transporte público, lo que permitirá una circulación más eficiente y segura en una de las vialidades con mayor flujo vehicular del estado.

Foto: Gobierno de Jalisco

La renovación también contempló acciones para mejorar la imagen urbana del acceso sur a Guadalajara, incluyendo el retiro de espectaculares y la construcción de un patio operativo para vehículos de plataformas con capacidad para 62 unidades.

Con estas obras, Jalisco fortalece su infraestructura de movilidad rumbo al Mundial de Futbol de 2026, al tiempo que deja un legado permanente para las familias que diariamente utilizan el transporte público y transitan por uno de los corredores más importantes de la entidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.