VIDEO: adulto mayor forcejea contra ladrón armado durante asalto en tienda de Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Adulto mayor sufre asalto en tienda de abarrotes en Jalisco. Foto: Getty Images

Un adulto mayor se resistió a un violento asalto registrado en una tienda de abarrotes de la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara, Jalisco, hecho que fue captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales.

De acuerdo con el video, los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio alrededor de las 17:00 horas, cuando dos sujetos ingresaron al negocio. En las imágenes se observa cómo uno de los presuntos delincuentes cruza al área del vendedor y saca un cuchillo de grandes dimensiones para amenazar al comerciante.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

🚨Dos sujetos armados con cuchillos intentaron asaltar una tienda de abarrotes en la Col. Jardines de la Cruz, en #Guadalajara, sometiendo a un adulto mayor que atendía el negocio#Seguridad #México pic.twitter.com/5LPDkiJHyy — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 4, 2026

Adulto mayor forcejea con asaltante

Tras mostrar el arma blanca, el agresor intentó someter al encargado del establecimiento; sin embargo, el adulto mayor opuso resistencia y comenzó un intenso forcejeo para evitar ser lesionado.

Durante varios segundos, ambos lucharon por el control del cuchillo hasta que terminaron cayendo al piso sin soltar el arma. El presunto ladrón quedó encima del comerciante mientras continuaba el enfrentamiento.

Cómplice aprovecha para llevarse el botín

Mientras ocurría el forcejeo, un segundo sujeto ingresó al área de la tienda para apoderarse de dinero. Después de tomar el botín, ambos delincuentes huyeron del lugar. En el video se observa cómo el adulto mayor intenta incorporarse tras la fuga de los responsables.

Video provoca indignación en redes sociales

La grabación generó múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes condenaron la agresión contra el comerciante de la tercera edad y la violencia durante el asalto.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso ni han reportado personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.