Detienen a la “Tía”, presunta líder de célula delictiva en Jalisco

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En Jalisco, detuvieron a la “Tía”. Foto: @GabSeguridadMX

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron tres cateos en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco, donde cinco personas fueron detenidas, entre ellas Ana “N”, alias la “Tía”, quien fue identificada como presunta líder de una célula delictiva.

¿Qué se sabe de los detenidos en Jalisco?

Los cinco detenidos estarían relacionados con delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En Jalisco, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron tres cateos en Tonalá y Zapopan, donde detuvieron a cinco personas, entre ellas Ana “N”, alias “La Tía”, identificada como líder de una célula delictiva.



Los detenidos están relacionados con delitos de… pic.twitter.com/lUbAnoTK8b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026

Durante los cateos también fueron aseguradas dos camionetas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo y terminales de pago.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan debilitar las capacidades operativas de las organizaciones criminales y contribuir a la protección de la integridad y los derechos de las personas.

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