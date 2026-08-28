Familiares de tres desaparecidos protestan y bloquean vialidades en Casa Jalisco

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Bloqueos por tres desaparecidos. Foto: Uno TV

La noche de este jueves, familiares de tres jaliscienses desaparecidos en Michoacán bloquearon vialidades y protestaron frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, para exigir que las autoridades intervengan en su búsqueda. Jesús, Carlos y Cristian desaparecieron el 11 de julio en Sahuayo, Michoacán.

Los familiares señalaron que los tres hombres viajaron a esa entidad para intentar vender una camioneta y que, posteriormente, un grupo armado los habría privado de la libertad. Ante la falta de resultados, las familias realizaron sus propias investigaciones para intentar establecer qué ocurrió y a dónde los trasladaron los captores.

Familias buscan a tres jaliscienses desaparecidos

Durante la manifestación, Dulce Alonso, esposa de Cristian, explicó que también buscan a su papá, Jesús Alonso Bucio, y a su hermano Carlos Armando Alonso Ramos.

La familiar aseguró que cuentan con información sobre los vehículos presuntamente utilizados para llevarse a los tres hombres, así como datos sobre la ruta que habrían seguido.

Por su parte, María Elena Navarro, esposa de Jesús, relató que los hombres acudieron a Sahuayo para realizar la venta de una camioneta. No obstante, no regresaron con sus familias después del 11 de julio.

Bloqueos por tres desaparecidos. Foto: Uno TV

Familias investigan desaparición de tres hombres

De acuerdo con los familiares, posteriormente recibieron comunicación de los desaparecidos, quienes les habrían dicho que habían escapado de sus captores.

Las familias continuaron con sus propias investigaciones y localizaron una grabación en la que, según su versión, se observa que los vehículos relacionados con los hombres se dirigían hacia Jalisco.

María Elena Navarro afirmó que una de las camionetas pasó por un punto determinado a las 4:09 de la madrugada, lo que llevó a la familia a considerar que los captores pudieron haber trasladado a los tres hombres de Michoacán hacia Jalisco.

Los familiares señalaron que solicitaron apoyo a la Fiscalía de Jalisco, pero denunciaron que les indicaron que el caso corresponde a autoridades de Michoacán.

Protestan frente a Casa Jalisco y bloquean vialidades

Durante la protesta, los familiares marcharon de Casa Jalisco hacia la glorieta de La Minerva, mientras mantenían bloqueos viales como parte de su exigencia.

Dulce Alonso también denunció que los manifestantes fueron acompañados por personal de vialidad únicamente durante una parte del recorrido.

“En la esquina terminando Casa Jalisco nos dejaron solos”, afirmó la esposa de Cristian, quien señaló que en la protesta participaban niños y adultos mayores.

Por último, las familias advirtieron que continuarán con las manifestaciones y bloqueos hasta obtener avances en la búsqueda de Jesús, Carlos y Cristian, y reiteraron que su exigencia es encontrarlos con vida.

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