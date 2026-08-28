Hijo del “R1” no ha declarado por asesinato de Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco

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Salvador González, fiscal de Jalisco. Foto: Uno TV

El hijo de un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como “R1”, no ha declarado ante el Ministerio Público por el asesinato de la influencer Valeria Márquez, confirmó Salvador González, fiscal de Jalisco.

El funcionario estatal explicó que las declaraciones públicas realizadas recientemente por Francisco Álvarez no forman parte de la carpeta de investigación, debido a que no han sido rendidas formalmente ante la autoridad correspondiente.

Fiscalía de Jalisco confirma que no ha declarado

Salvador González señaló que, aunque existen entrevistas y otros datos dentro de la investigación, las declaraciones de Álvarez difundidas en medios de comunicación no tienen valor jurídico dentro de la carpeta.

“Él no ha declarado en la carpeta”. Salvador González, fiscal estatal de Jalisco

El fiscal precisó que para que una declaración tenga efectos jurídicos debe realizarse ante la autoridad competente, particularmente ante un juez, en el marco del procedimiento correspondiente.

González confirmó que Francisco Álvarez no ha rendido declaración formal ante el Ministerio Público relacionada con el caso de Valeria Márquez.

El fiscal estatal indicó que, si Álvarez decide acudir voluntariamente a declarar, la Fiscalía de Jalisco estará disponible para recibir sus manifestaciones.

“Pues sí se comparece él a declarar, pues bienvenido”. Salvador González, fiscal estatal de Jalisco

La Fiscalía continúa recabando entrevistas y datos de prueba para avanzar en el esclarecimiento del asesinato de la influencer.

Salvador González también reveló que la dependencia no cuenta con números telefónicos, información de contacto ni datos para localizar a Francisco Álvarez.

Esto ocurre después de que el joven manifestara públicamente su disposición para testificar sobre el caso.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación por el asesinato de Valeria Márquez y continuará integrando los elementos que puedan ser presentados ante la autoridad judicial.

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