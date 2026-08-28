Ofrecen autos baratos en redes y luego los roban: Fiscalía de Jalisco detalla modus operandi

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En Jalisco, alertan por modus operandi en venta de autos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una publicación con fotos atractivas, un precio por debajo del mercado y hasta ofertas adicionales puede convertirse en el primer paso de una emboscada. La Fiscalía del Estado de Jalisco alertó sobre un modus operandi en el que grupos delictivos utilizan redes sociales, Facebook, y plataformas de compra y venta de vehículos para atraer a potenciales compradores y después despojarlos de sus pertenencias con amenazas y violencia.

De acuerdo con Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal, durante los últimos meses se han registrado 12 eventos relacionados con esta forma de operar.

“Hemos detectado que, en redes sociales como Facebook y algunas otras plataformas, son frecuentemente utilizadas para la compra de venta de vehículos de todo tipo. En estos últimos meses hemos registrado al menos 12 eventos en que los compradores son engañados para acudir a revisar autos en venta para su compra, pero terminan siendo asaltados con violencia porque, en muchas ocasiones, los compradores potenciales van a las citas incluso con el dinero para pagar.”

¿Cómo atraen a las víctimas?

Según la Fiscalía, los presuntos delincuentes publican vehículos con fotografías atractivas y precios inferiores a los del mercado para llamar la atención de posibles compradores. En algunos casos también ofrecen beneficios adicionales para aumentar el interés.

Una vez que establecen comunicación con la víctima, la convencen de acudir a revisar el automóvil. Los encuentros suelen proponerse en lugares poco concurridos, oscuros o durante la noche.

Cuando el comprador llega al sitio acordado, varias personas, algunas de ellas armadas, aparecen de manera inesperada para despojarlo de dinero, teléfonos y otras pertenencias. Al intentar resistirse, los compradores son agredidos.

El funcionario detalló el que, el modus operandi por parte de la delincuencia organizada ha escalado al grado de asesinar a una de las víctimas frente a su familia.

Fiscalía pide extremar precauciones

Ante esta modalidad, González de los Santos llamó a la ciudadanía a tomar precauciones al comprar un vehículo mediante redes sociales o directamente con particulares.

El fiscal estatal recomendó que las citas para revisar un automóvil se realicen en lugares seguros, como el domicilio o negocio del vendedor cuando se trate de un particular, además de acudir acompañado.

“Tengan mucha precaución cuando van a realizar la compra de un automóvil en particular. Es de vital importancia que, cuando alguien nos va a mostrar un automóvil en venta, siempre sea en lugares seguros; ya sea en su domicilio o negocio, si se trata de un particular”, indicó el fiscal de Jalisco.

La Fiscalía exhortó a quienes sean víctimas de este tipo de hechos a presentar la denuncia correspondiente.

Un caso terminó en homicidio

González de los Santos también recordó un hecho ocurrido el año pasado en la colonia Insurgentes, en Guadalajara, relacionado con esta modalidad.

En ese caso, Rodrigo “N” presuntamente disparó contra una persona que acudió a comprar un vehículo, con la intención de despojarla del dinero que llevaba para realizar la adquisición. La víctima perdió la vida frente a sus familiares.

Como resultado de las investigaciones, Rodrigo “N” fue vinculado a proceso y permanece en prisión.

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