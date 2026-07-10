Detienen a presunto maltratador de perros en Jalisco; los adoptaba para torturarlos en Saltillo

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Detienen al maltratador de perros de Saltillo, Coahuila. Foto: Fiscalía de Jalisco.

Autoridades de Jalisco dieron a conocer que detuvieron a un presunto maltratador de perros de Saltillo, Coahuila. Al respecto, indicaron que el hombre está acusado de torturar a dos canes, aunque organizaciones aseguran que adoptó e hizo lo mismo con más animales.

Presunto maltratador de perros de Saltillo es detenido en Jalisco

Fue la Fiscalía de Jalisco la que informó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que lograron detener a un presunto maltratador de perros de Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con la dependencia jalisciense, la Dirección de órdenes de Aprehensión detuvo a este hombre en coordinación con autoridades de Coahuila.

Además, indicaron que el sujeto detenido es acusado por el delito de crueldad y violencia contra los seres sintientes, en su modalidad de lesiones con fines perversos.

“La detención se llevó a cabo en la colonia El Fortín, en el municipio de Zapopan, donde fue localizado tras las investigaciones realizadas por las autoridades”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Jalisco.

Atacó a dos perros en Saltillo, Coahuila

Según la Fiscalía de Jalisco, las investigaciones apuntan que este hombre presuntamente agredió a dos perros en un domicilio ubicado en Saltillo, en el estado de Coahuila.

“De acuerdo con las indagatorias que se siguen en el estado de Coahuila, los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Fraccionamiento Urdiñola, en Saltillo, donde presuntamente fueron agredidos físicamente dos perros: uno de raza criolla, de color beige y otro cachorro de color café con blanco”, contaron.

Por esta razón, integrantes de una asociación protectora de animales advirtieron el presunto maltrato, el cual además fue documentado en video por vecinos de la zona.

Lo trasladarán a Coahuila

Se sabe que el sujeto luego de ser acusado de maltrato animal, viajó al estado de Jalisco, donde finalmente fue localizado en el municipio de Zapopan.

Ahora, agregaron, trasladarán a este hombre identificado como León “N” al estado de Coahuila, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales locales para continuar con su proceso legal.

“Hoy compartimos una noticia que representa un paso muy importante para la justicia y la protección de los animales. Gracias al trabajo coordinado entre las autoridades, los testigos que acudieron a Dignidad Animal A.C. para solicitar nuestro apoyo en la presentación de las denuncias y la participación de la ciudadanía, el sr. León fue localizado y detenido en el estado de Jalisco. Actualmente será trasladado a Saltillo, Coahuila, para enfrentar el proceso legal correspondiente”, informó también una de las organizaciones que denunciaron al presunto maltratador de perros.

Acusan que adoptaba a los perros para torturarlos

Dignidad Animal A.C. acusa también que este sujeto tenía credenciales con identidades falsas para presuntamente poder adoptar perros, a los cuales maltrataba.

También la organización cuenta que luego de que las autoridades de Coahuila realizaron un cateo en el domicilio del sujeto en Saltillo, encontraron rastros de sangre y un escrito en el que expresa odio hacia los perros y hace referencia a la muerte de otros animales.

Ahora con su detención, seguirán las investigaciones y su proceso judicial.

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