Localizan con vida a los tres estudiantes desaparecidos tras su graduación en Guadalajara, Jalisco

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Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Después de nueve días de búsqueda, los estudiantes desaparecidos tras su graduación, Justhin Enrique (15 años), Jordan Isaac (14) y Christopher Alfredo (13) fueron localizados con vida.

¿Cómo desaparecieron los estudiantes en Guadalajara?

Los adolescentes fueron vistos caminando en dirección al Parque de los Cocos, en la localidad de El Zancudo, en el municipio de Puerto Vallarta, tras concluir su ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113 en Guadalajara, Jalisco. Los menores habían desaparecido el pasado 30 de junio.

Según familiares, los menores presuntamente abordarían un vehículo de plataforma que los trasladaría hacia una zona serrana para realizar un trabajo. Después de ese momento se perdió toda comunicación con ellos.

Localizan con vida a los tres estudiantes desaparecidos

Tras varios días de búsqueda, los familiares informaron que Justhin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo fueron localizados con vida.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar donde fueron encontrados ni sobre las condiciones en las que permanecieron durante el tiempo que estuvieron desaparecidos.

Los tres adolescentes ya fueron reunidos con sus familiares, quienes esperaban noticias desde el inicio de su desaparición.

Fiscalía de Jalisco continuará con la investigación

La Fiscalía del Estado de Jalisco aún no ha emitido un informe oficial sobre las circunstancias en las que fueron localizados los estudiantes.

Se espera que en las próximas horas la dependencia confirme oficialmente su localización y presente los avances de la investigación para determinar qué ocurrió durante los días en que permanecieron desaparecidos y establecer si fueron víctimas de algún delito.

Posible reclutamiento forzado de los jóvenes estudiantes

El caso cobró relevancia luego de que surgieran versiones sobre un posible reclutamiento forzado para trabajar en la sierra; sin embargo, hasta el momento esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de la desaparición y posterior localización de los tres estudiantes en Guadalajara.

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