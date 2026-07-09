Guerreros buscadores de Jalisco alertan: criminales cambian su método de reclutamiento

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Alertan por incremento en casos de reclutamiento. Foto: Omar Hernández

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco alertó este jueves sobre el incremento de casos de reclutamiento criminal forzado de menores de edad, cada vez más jóvenes, en la entidad, así como sobre un nuevo método para enganchar a las víctimas.

De acuerdo con los activistas, los grupos delictivos han diversificado y actualizado sus métodos de enganche para evadir la vigilancia y generar confianza en las víctimas.

Incrementan los casos de reclutamiento de menores en Jalisco

Redes sociales como TikTok y Facebook que son frecuentemente utilizadas por los jóvenes, se han convertido en las vías principales para difundir anuncios sobre falsas ofertas de empleo atractivos y bien remunerados, camuflados frecuentemente como vacantes para guardias de seguridad o encuestadores.

“Tenemos infinidad de cientos de niños desaparecidos así, y no, no hemos podido saber algo de ellos. Nos llena de dolor el corazón el no saber dónde los tienen, dónde están y, no poder encontrarlos. (…) Los están engañando,se los están llevando, y no vuelven a regresar”, comentó Marychuy, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco

Según los buscadores, las redes criminales utilizan las centrales de autobuses y plazas comerciales o tiendas de conveniencia para no levantar sospechas. Posteriormente, las víctimas son trasladadas en vehículos de aplicación y durante el transcurso son incomunicadas por completo.

Criminales cambian método de reclutamiento en Jalisco

Además, el colectivo alertó sobre un cambio radical en la estrategia de acercamiento detallando que, el reclutador inicial ya no es un desconocido sino que puede ser un amigo cercano, incluso familiar, que ha sido previamente manipulado o amenazado por las redes criminales.

“No dejemos llevarnos al que tiene a un amigo aquí y allá, porque ese amigo tiene a otro amigo y el otro amigo tiene a otro amigo que no sabemos de dónde viene. (…) Nos llena de dolor el saber que está pasando esto con nuestros niños en su juventud, en su adolescencia, que es lo que ellos anhelan disfrutar y les borran sus sueños”, dijo Marychuy

Los activistas instan a los padres de familia a supervisar la actividad digital de los menores de edad y adesconfiar de las ofertas de trabajo sospechosamente atractivas para rango de edad entre los 13 y 19 años.

En Jalisco, la situación de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado enfrenta una crisis caracterizada por un cambio drástico en el perfil de las víctimas y la evolución de sus métodos de captación.

El caso más reciente de presunto reclutamiento forzado en esta entidad es la desaparición de tres adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, con quienes sus familias perdieron contacto apenas unas horas después de haber asistido a su ceremonia de graduación en la secundaria.

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