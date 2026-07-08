Guerreros Buscadores señalan nuevos predios con posibles fosas clandestinas cerca de Balcones de Santa Anita, Jalisco

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Guerreros Buscadores señalan nuevas posibles fosas en Jalisco. Foto: Omar Hernández

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco advirtió que existen indicios de que más predios e inmuebles cercanos a la fosa clandestina localizada en Balcones de Santa Anita, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, podrían ocultar restos humanos. Las familias buscadoras solicitaron que las autoridades amplíen las labores de búsqueda hacia las fincas aledañas para descartar la presencia de nuevas víctimas.

Las activistas señalaron que vecinos de la zona han reportado presuntas actividades delictivas en varios inmuebles cercanos, por lo que consideran necesario realizar inspecciones y cateos en esos puntos como parte de las investigaciones.

Colectivo pide ampliar la búsqueda a predios cercanos

La integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, Marychuy, explicó que uno de los inmuebles contiguos al predio donde se localizaron los restos ha sido señalado por habitantes de la zona como un supuesto sitio donde se mantenían personas privadas de la libertad.

“De la casa del lado derecho… se menciona que era una casa de adiestramiento, que ahí secuestraban gente. Nos dicen los vecinos que ahí metían mucha gente. No podemos descartar nada hasta que exista una orden de cateo para revisar los alrededores, porque se menciona que alrededor del predio podría haber cuerpos”, declaró.

El colectivo indicó que, aunque previamente las autoridades realizaron diligencias en la zona, consideran indispensable ampliar el perímetro de búsqueda para confirmar o descartar la existencia de más fosas clandestinas.

Aumenta el número de restos humanos recuperados

Las familias buscadoras informaron que, pese a las dificultades para continuar con las labores de rastreo, la recuperación de restos humanos sigue en aumento.

Hasta el corte más reciente, se han localizado:

60 bolsas en total

en total 58 bolsas con restos humanos

Dos bolsas con ropa

17 segmentos humanos

Tres cuerpos completos de personas fallecidas sin identificar

de personas fallecidas sin identificar Cuatro lotes óseos

Cuatro elementos adicionales, cuyo análisis continúa

Los restos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para llevar a cabo los trabajos periciales que permitan establecer la identidad de las víctimas y determinar a cuántas personas corresponden los hallazgos.

Las labores continuarán en Balcones de Santa Anita

El colectivo informó que las excavaciones y el cribado de tierra continuarán durante los próximos días en el predio de Balcones de Santa Anita, mientras las familias mantienen la exigencia de extender las búsquedas hacia los inmuebles vecinos.

Las buscadoras reiteraron que los testimonios de habitantes de la zona podrían aportar información relevante para las investigaciones y ayudar a localizar a más personas desaparecidas, por lo que insistieron en que las autoridades autoricen nuevas diligencias en los predios señalados.

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