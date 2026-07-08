Operan de emergencia al gobernador de Jalisco por apendicitis; permanecerá en reposo

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Jesús Pablo Lemus fue operado por apendicitis aguda. FOTO: especial

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, fue sometido a una cirugía de emergencia la tarde noche del martes tras presentar un intenso dolor abdominal. El propio mandatario informó que fue diagnosticado con apendicitis aguda, por lo que los médicos determinaron intervenirlo quirúrgicamente de manera urgente.

El malestar ocurrió al concluir una reunión con niñas, niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur. A través de su cuenta de X, Jesús Pablo Lemus explicó que la operación fue exitosa y que ahora se encuentra en proceso de recuperación.

Buenas noches, quiero comunicarles que esta tarde al concluir una reunión con niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur, tuve un dolor intenso y fui llevado de inmediato al hospital más cercano donde me diagnosticaron apendicitis aguda.



Fui… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 8, 2026

De acuerdo con el mensaje publicado por el gobernador, el fuerte dolor abdominal comenzó al terminar el encuentro con la delegación que representará a México en la competencia internacional.

Tras ser trasladado a un hospital, los médicos confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda y recomendaron realizar una cirugía de emergencia para atender el problema de salud.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo durante la noche del martes y, según informó el propio mandatario, fue exitosa.

Después de la operación, los especialistas indicaron a Jesús Pablo Lemus guardar reposo absoluto durante los próximos días para favorecer su recuperación.

El gobernador señaló que retomará sus actividades de manera gradual, conforme avance su proceso de recuperación y siguiendo las recomendaciones médicas.

En su publicación en redes sociales, también agradeció las muestras de apoyo recibidas y cerró su mensaje con la frase: “Nos vemos pronto”.

Jesús Pablo Lemus Navarro cumplirá 57 años el próximo 18 de julio.