¿Quién es el “R1”, señalado como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo?

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El “R1” y su vinculo con el homicidio de Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro/Gobierno

Ramón Ángel “N”, conocido como “R1”, el “Moncho” o el “Ramón”, fue identificado por el Gobierno de México como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, además de ser uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho“.

Su captura fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el presunto líder criminal fue detenido tras varios meses de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre fuerzas federales.

¿Quién es el “R1”, vinculado al CJNG, y por qué había sido detenido anteriormente?

El historial de Ramón Ángel “N” dentro de las investigaciones federales no es nuevo en el homicidio del exalcalde Carlos Manzo, pues el pasado 6 de septiembre de 2012 fue detenido junto con su hermano, Rafael “N”, alias “R2”, identificado como jefe operativo del CJNG, durante un operativo realizado en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, en el que participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

El “R”. Foto: Captura de pantalla la mañanera 2022

En aquel momento, fue procesado por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud el día 19 de noviembre; sin embargo, el 22 de noviembre de 2022 fue absuelto de los cargos por falta de “evidencias” en su contra. Posteriormente, fue ordenada su liberación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11 “CPS-Sonora”. De acuerdo con la ficha presentada en la sección “Cero Impunidad”, estos hechos fueron expuestos el 24 de noviembre de 2022, durante una conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La resolución derivó de una sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, misma que fue ejecutada por un juez federal en Sonora.

Las autoridades señalaron entonces que el presunto integrante del CJNG contaba con cinco antecedentes penales y diversos mandamientos judiciales relacionados con secuestro y delincuencia organizada.

En la misma conferencia de la mañanera de 2022 expuso diversas fichas de el “Moncho”

Durante aquella conferencia, el Gobierno federal presentó diversas fichas informativas sobre Ramón Ángel “N”, donde lo identificó como el “R1”, el “Moncho” o el “Ramón”, y sus antecedentes, por los cuales había sido juzgado sin éxito.

En ellas se indicó que había permanecido recluido por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud, pero finalmente obtuvo una sentencia absolutoria luego de que una jueza concluyera que no existían pruebas suficientes para mantener el proceso penal.

El “R”. Foto: Captura de pantalla la mañanera 2022

También se informó que entre 2012 y 2021 enfrentó al menos cinco carpetas de investigación, todas concluidas sin sentencia condenatoria. Las autoridades lo ubicaban como lugarteniente de los “Valencia” y posteriormente como el segundo hombre de mayor importancia dentro del CJNG, únicamente por debajo del extinto “Mencho”, abatido en febrero de 2026.

En años anteriores tuvo relevancia en una conferencia de la “Mañanera” del entonces presidente AMLO

Durante esa exposición, el Gobierno federal explicó detalladamente el proceso judicial que permitió la liberación de Ramón Ángel “N”, calificando la resolución como un “sabadazo”, debido a que la orden de libertad fue emitida durante la madrugada de un fin de semana.

Las autoridades señalaron que la jueza de procesos penales en Jalisco emitió una sentencia absolutoria, la cual, posteriormente, fue ejecutada por un juez federal en Sonora mediante un exhorto judicial dirigido al Cefereso donde permanecía recluido.

El “R”. Foto: Captura de pantalla la mañanera 2022

El Gobierno sostuvo que el presunto operador criminal enfrentó distintos procesos por secuestro, delincuencia organizada y otros delitos graves; sin embargo, cada uno de ellos terminó con absoluciones por motivos como:

Desvanecimiento de pruebas

Falta de comparecencia de testigos

Insuficiencia de elementos para acreditar responsabilidad penal

En aquella conferencia también se recordó que, tras su captura en 2012, fue señalado como uno de los principales operadores del CJNG y presunto responsable de coordinar diversas actividades criminales.

Entre las acusaciones figuraban la organización de bloqueos carreteros e incendio de vehículos registrados en Guadalajara y Colima durante agosto de 2020.

El “R”. Foto: Captura de pantalla la mañanera 2022

Asimismo, las autoridades lo identificaban como el encargado de coordinar la expansión del CJNG hacia Guanajuato y Michoacán, además de dirigir acciones contra grupos rivales por instrucciones directas del “Mencho”.

El Gobierno federal anunció entonces que presentaría denuncias contra funcionarios judiciales por presuntos delitos relacionados con la administración de justicia, tras considerar que la liberación representaba un caso de impunidad.

Harfuch anuncia detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025.

De acuerdo con el funcionario, la detención fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación, realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

Las autoridades identifican a “R1” como el principal líder de “Los Rs”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG, con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras regiones de Michoacán, así como en Jalisco.

Según las investigaciones, esta organización estaría relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de drogas, afectando principalmente a productores y empresarios de la región. Con esta captura, suman 31 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, informó García Harfuch.

Cuenta con un narcocorrido en plataformas de streaming como YouTube y Spotify

La figura de “R1” también ha sido mencionada en un narcocorrido disponible en plataformas como YouTube y Spotify, donde se hace referencia a su presunta cercanía con el CJNG.

Entre los fragmentos de la canción destacan versos como:

“Bélicos nacimos y bélicos moriremos, todos mis soldados andan cuidando el terreno, fuerzas especiales R1 en la pechera y son cuatro letras las que tiene esta bandera“. (CJNG)

Otro fragmento hace alusión a la protección del territorio para el “Mencho”:

“Andamos cuidando el terreno del señor “Mencho” , acá por Jalisco se ve todo el movimiento“.

Además, la letra incluye referencias de agradecimiento hacia el líder del CJNG:

“Como le agradezco la confianza al señor Mencho, a lo que se ofrezca sin pensarla pongo el pecho“.

La captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, representa uno de los golpes más relevantes dentro de las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, además de impactar a una de las principales estructuras operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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