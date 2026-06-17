Puerto Vallarta busca conservar la Domósfera después del Mundial

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El futuro de la Domósfera se definirá tras el torneo. Foto: Jalisco

La Domósfera instalada en Puerto Vallarta, Jalisco, como parte de la experiencia Vibra Jalisco Zona Fan durante la Copa Mundial 2026, podría permanecer en operación una vez que concluya el torneo. La propuesta busca que este espacio no solo funcione durante la justa mundialista, sino que se convierta en un nuevo recinto para actividades culturales, turísticas y de entretenimiento en uno de los principales destinos del país.

La Domósfera busca convertirse en legado del Mundial

Mientras miles de aficionados siguen los partidos frente al mar, autoridades estatales analizan mantener la infraestructura como parte del legado que dejará la Copa Mundial en Puerto Vallarta.

Actualmente, la Domósfera forma parte de Vibra Jalisco Zona Fan, un espacio creado para que residentes y turistas disfruten de la transmisión de los encuentros mundialistas, además de actividades recreativas, espectáculos audiovisuales inmersivos y una oferta gastronómica.

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de Jalisco para extender la experiencia del Mundial más allá de Guadalajara, una de las sedes oficiales del torneo, y llevar parte de la celebración a otros destinos turísticos del estado.

¿Qué ofrece la Domósfera en Puerto Vallarta?

Además de transmitir los partidos de la Copa Mundial 2026, el recinto cuenta con una programación artística y cultural diseñada para acompañar a los visitantes durante la competencia.

De acuerdo con los promotores del proyecto, la Domósfera es el primer domo inmersivo de este tipo en América Latina y uno de los de mayores dimensiones a nivel internacional, lo que la convierte en uno de los principales atractivos de la experiencia mundialista en Puerto Vallarta.

El complejo también integra áreas de comida, espacios de convivencia y actividades para toda la familia, con el objetivo de atraer tanto a aficionados al futbol como a turistas nacionales e internacionales.

El futuro de la Domósfera se definirá tras el torneo

Mientras el Mundial continúa, la Domósfera ya opera como un punto de reunión para aficionados y visitantes. Una vez que concluya la competencia, las autoridades determinarán si la inversión se transforma en un espacio permanente para albergar eventos culturales, espectáculos y actividades turísticas.

De concretarse, la infraestructura podría convertirse en uno de los principales legados que deje la Copa del Mundo en Puerto Vallarta, fortaleciendo el atractivo turístico del destino más allá del futbol.

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