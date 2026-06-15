Suspenden clases el jueves en todo Jalisco por el México vs. Corea del Sur

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Fotos: Cuartoscuro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la suspensión de clases en todo el estado para el próximo jueves 18 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana disputará un partido del Mundial en Guadalajara.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que decretó asueto escolar para que las familias puedan disfrutar del encuentro mundialista.

“He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista”, publicó.

He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista. pic.twitter.com/zAjX260DBq — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 15, 2026

Pablo Lemus decreta asueto escolar por partido de México

En un video difundido en redes sociales, Lemus destacó que será la primera vez que la Selección Mexicana juegue un partido mundialista en Guadalajara.

“Como ustedes saben, el próximo jueves 18 de junio, por primera vez en la historia, la Selección Mexicana de Futbol jugará un partido en Guadalajara durante un Mundial”, señaló.

El gobernador recordó que el encuentro será ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara durante la noche del jueves.

“Por lo tanto, he decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el estado de Jalisco”, afirmó.

Gobierno de Jalisco trabajará con normalidad

Lemus aclaró que la suspensión aplicará únicamente para las actividades escolares y no para el sector público estatal.

“Quiero dejar muy claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves”, explicó.

El mandatario indicó que la medida busca que estudiantes, docentes y familias puedan sumarse al ambiente que genera la Copa del Mundo.

“Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y, por supuesto, apoyando a la Selección Mexicana de Futbol”, expresó.

La suspensión de clases aplicará en todos los niveles educativos del estado, mientras que las actividades gubernamentales continuarán de manera habitual.

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