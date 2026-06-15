“Hasta mil 500 cobran por trabajar”: revelan presunta extorsión en el Aeropuerto de Guadalajara

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En medio del clima de inseguridad que se vive en Jalisco, ahora surgen denuncias por presunta extorsión dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Taxistas y conductores de plataforma aseguran que hay un sistema de cobros ilegales para poder trabajar sin ser molestados y señalan a la Guardia Nacional como partícipe de esto.

“Lo que sí sigue y hemos detectado es la Guardia Nacional precisamente con el tema de las extorsiones adentro de la Terminal 1. Hemos detectado vehículos que delante de ellos se les permite encargar, ¿no? Y si alguien llega por medio de la aplicación, pues ellos sí los molestan. ¿Qué quiere decir esto? Pues a los que dejan trabajar ahí, pues es porque les están pagando piso, ¿no? Eso existe, ¿eh? Eso existe, pero es justo la Guardia Nacional, hay que decirlo con nombre y apellido. Los sospechosos, pues primero que nada, Guardia Nacional, pero arriba de ellos yo creo que hay más gente, ¿no?”, César Castillo Durón, taxista de plataforma. El tema tomó fuerza luego de que una usuaria difundiera en redes sociales que la persona que la recogió en el aeropuerto le explicó que ya no puede utilizar un letrero con su nombre, debido a supuestos cobros de “derecho de piso”.

Según lo relatado, quienes esperan pasajeros o brindan servicios de transporte son obligados a pagar para operar dentro de la terminal.

El conductor señaló que el uso de letreros para identificar pasajeros prácticamente ha desaparecido por temor a represalias.

Foto: Elizabeth Rivera

“Sí, mira, ese detalle no es nuevo, es un detalle que trae a nosotros ya en vista desde hace mucho tiempo. Motivo por el cual también se hizo un movimiento que ya se conoce. Desgraciadamente este tipo de acciones se siguen permitiendo porque estas personas están en confabulación con la Guardia Nacional”, Charly García, taxista

Los denunciantes aseguran que el problema no es nuevo. Señalan que algunos conductores llegan a pagar entre mil 200 y mil 500 pesos semanales.

“Esto es algo conocido por muchas personas, es algo conocido por muchos operadores, taxistas que trabajan ya sea por Taxi Amarillo, Plataforma o incluso por carros particulares. Tú haces cierta cantidad de dinero por semana, te dejan trabajar libremente, pues ahí digámoslo, es un equipo de trabajo, para no ponerlo a otra palabra, pero sí, sí funciona así. A lo que yo sé, se da más o menos un promedio de entre mil 200 y mil 500 pesos por semana por carro”, Charly García, taxista.

Estiman que entre 100 y 300 vehículos podrían estar involucrados, lo que representaría ganancias ilícitas de hasta 450 mil pesos por semana para quienes realizan los cobros.

Aseguran que existen videos y testimonios que respaldan estas acusaciones, por lo que piden la intervención de autoridades para investigar y garantizar condiciones justas para todos los prestadores de servicio.

Hasta el momento, autoridades federales no han fijado una postura.

Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que sí existe un cobro por acceso a zona federal, pero únicamente aplica a empresas y operadores autorizados para actividades comerciales.

Aclaró que los particulares pueden ingresar libremente para recoger pasajeros sin ningún cargo.

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