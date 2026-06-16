Jalisco va por el récord Guinness del guacamole más grande del mundo; ve cuándo y dónde

GENERANDO AUDIO...

Preparación de guacamole. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Todo está listo en el estado de Jalisco para batir el récord Guinness del guacamole más grande del mundo. Este evento se realizará en la zona metropolitana de Guadalajara y la invitación está abierta para todos.

¿Cuándo y dónde será el récord Guinness del guacamole más grande del mundo?

La Secretaría de Desarrollo Rural (Sedar) del estado de Jalisco invita al público en general a asistir el próximo jueves 18 de junio al Estadio de los Charros, para participar en el intento de romper el récord Guinness del guacamole más grande del mundo.

“El esfuerzo, la pasión y el trabajo de toda la cadena aguacatera y gastronómica están a punto de convertirse en un nuevo capítulo que buscará quedar escrito en el libro de Récords Guinness. Miles de aguacates, cientos de manos trabajando con orgullo y un solo objetivo: demostrar al mundo la grandeza de nuestra tierra y de nuestra industria”, publicó la Sader de Jalisco en redes sociales.

Los interesados pueden llegar al lugar a partir de las 8:00 horas para apoyar y formar parte de este evento histórico. ¿Conseguirán superar la meta?

¿Cuál es el récord del guacamole más grande del mundo?

El récord actual pertenece a México, específicamente al poblado de Tancítaro, en Michoacán. El pasado 10 de abril se rompió el récord Guinness del guacamole más grande del mundo, una marca que consiguen por tercer año consecutivo.

Durante la Feria del Aguacate de Tancítaro se prepararon 6 mil 800 kilogramos de guacamole. La preparación de este platillo tardó 2 horas y 30 minutos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.