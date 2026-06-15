Socavón de 10 metros deja sin agua a colonias de Zapopan durante 4 días

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Interrumpen suministro de agua por socavón en Zapopan. Foto: Getty Images

El Sistema de Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció un corte de agua en algunas colonias de Zapopan luego de detectar el colapso de dos líneas de agua potable tras la formación de un socavón en la lateral de avenida López Mateos, a la altura de la calle Pléyades, en la colonia La Calma.

¿Qué provocó el socavón en López Mateos?

SIAPA informó que se registró el colapso de dos líneas de agua potable de entre 4 y 10 pulgadas de diámetro, con una afectación estimada de entre 15 y 18 metros lineales.

La fuerza del agua subterránea y el reblandecimiento del asfalto provocaron la aparición de un socavón de aproximadamente 10 metros de longitud, que afectó por completo el carril lateral de avenida López Mateos en sentido de norte a sur.

Además, las autoridades reportaron daños en una línea de drenaje sanitario, situación que complicó las labores de reparación.

Colonias afectadas por el corte de agua en Zapopan

Como consecuencia de los trabajos de reparación, se presentarán bajas presiones o interrupciones temporales en el suministro de agua en las siguientes colonias:

El Mante

Gustavo Díaz Ordaz

La Calma

Las Águilas

Pinar de la Calma

Las autoridades recomendaron a los habitantes tomar previsiones mientras se desarrollan las obras.

¿Cuándo regresará el servicio de agua?

Según la información proporcionada por el SIAPA, si no se presentan complicaciones técnicas adicionales o retrasos derivados de la temporada de lluvias, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual a partir del jueves 18 de junio.

El organismo señaló que continuará monitoreando la reparación de la infraestructura afectada para agilizar la recuperación del servicio.

Ayuntamiento investigará responsabilidades

El SIAPA informó que el Ayuntamiento de Zapopan dará seguimiento a las responsabilidades correspondientes relacionadas con la empresa constructora que realiza trabajos en el sitio donde se originó la afectación.

Asimismo, indicó que mantendrá coordinación con las autoridades municipales y continuará informando sobre el avance de las reparaciones y el restablecimiento de la red hidráulica y sanitaria en la zona.

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