Inmueble atribuido al “Mencho” en Tapalpa luce abandonado tras operativo federal del domingo

De acuerdo con versiones recabadas con habitantes colindantes a la zona, en este inmueble se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, al momento del operativo que derivó en su detención y posterior fallecimiento. Esta sería la propiedad que utilizaba de manera habitual.

La residencia ubicada en el fraccionamiento Tapalpa Country Club era señalada como un punto destinado a reuniones privadas con familiares y personas de su círculo cercano; incluso, es donde se vería con una mujer con la que presuntamente mantenía una relación sentimental, y cuya ubicación habría sido un factor que facilitó el despliegue que culminó con su captura.

Hoy, en ese complejo habitacional no se permite el acceso a la prensa. La administración reanudó operaciones y restringe el ingreso. En contraste, para llegar a “Cabañas La Loma”, donde está la considerada su propiedad alterna, es necesario recorrer un camino empedrado. A lo largo del trayecto aún se observan huellas visibles de lo ocurrido.

En el camino que conduce a lo que podemos llamar “zona cero”, el lugar donde fue detenido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hay vestigios de lo que podría haber sido la quema de vehículos en el camino. Probablemente, fue zona de confrontación, porque aún hay casquillos de armas de grueso calibre, incluso balas que quedaron en la escena.

En el perímetro más cercano al punto donde se encontraba Oseguera Cervantes habría habido un amplio número de personas armadas. Las evidencias en al menos dos viviendas contiguas así lo sugieren: en su interior se observan múltiples camas, literas y colchonetas distribuidas en distintas habitaciones, incluidos los cuartos de servicio.

En la casa que utilizaba Oseguera Cervantes se observan medicamentos dispersos en el piso y un tanque de oxígeno.

Cuando llegó el operativo a este lugar, empezaron a registrarse disparos de arma de fuego. El objetivo, disuadir, distraer la atención, porque en una de tres casas es donde se encontraba el “Mencho”; entonces, empiezan a disparar hacia donde se encontraban las fuerzas militares, para disuadir y poder sacar al “Mencho” en una razer, y el resto de seguridad también, para irse a la zona serrana, que es donde se da lo más fuerte del enfrentamiento.

Solo una de las viviendas presenta impactos visibles de bala en la fachada. “Cabañas La Loma” podría ser propiedad del narcotraficante o, de acuerdo con otras versiones, el complejo completo habría sido rentado por la organización.

Para ingresar hasta esta zona, donde se encuentran las tres casas de seguridad, una de ellas, la segunda, sería la que ocupaba el ” Mencho”, la primera en este sitio. No se puede ingresar con vehículo, a menos de que uno tenga la llave, pues tiene cadena y candado, así que es necesario ingresar a pie por este sitio. Hay varias casas, varias cabañas; todas están solas, no hay nadie, vigilancia, no hay absolutamente ninguna persona.

El complejo no cuenta con sellos de aseguramiento y permanece en aparente abandono. Durante el día no se observó presencia alguna de autoridades en las inmediaciones.

En esta zona de Tapalpa permanecen los rastros materiales del operativo que marcó la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

