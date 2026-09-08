Explotan 10 alcantarillas en Tlajomulco; evacúan a vecinos

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Explotan 10 alcantarillas en Tlajomulco. Foto: Uno TV

Al menos 10 alcantarillas y registros domiciliarios explotaron en serie en el fraccionamiento Los Robles, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo que provocó la evacuación de vecinos y una movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, las explosiones provocaron que pesadas tapas de concreto salieran proyectadas por los aires en distintas calles. Hasta el momento, las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

¿Qué provocó las explosiones de alcantarillas en Tlajomulco?

Vecinos del fraccionamiento reportaron al 911 una serie de explosiones y la fuerza de la onda expansiva que se registró en la zona.

Personal de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar y realizó inspecciones para determinar el origen de la emergencia.

En un primer reporte, las autoridades señalaron que el incidente estuvo relacionado con la presencia de gas dentro de la red de tuberías.

Sin embargo, Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, explicó que la explosión fue generada por gas butano acumulado en la tubería.

Según indicó, en un domicilio se realizaban maniobras de limpieza o se quemaba basura, lo que habría generado la fuente de ignición.

“Fue una explosión generada por el gas butano que se encuentra dentro de la tubería. Por ahí estaban haciendo una maniobra de limpieza de, de basura o quemando basura en un domicilio; pues, es la flamita que faltaba para poder hacer la explosión”, Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco

Evacúan a vecinos tras explosiones en Los Robles

Tras los estallidos, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia realizaron un acordonamiento perimetral en las calles afectadas.

Como medida preventiva, las autoridades también evacuaron a los vecinos que se encontraban cerca de la zona donde ocurrieron las explosiones.

A pesar de los daños en la infraestructura y la magnitud de los estallidos, Protección Civil informó que no se registraron personas heridas.

“No hubo lesionados, no hay mayor riesgo en el punto”, Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco

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