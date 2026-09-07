Familias wixárikas piden seguridad ante violencia en Jalisco

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Comunidad Wixárika pide seguridad tras hechos de violencia. Foto: Cuarto Oscuro

Habitantes de la comunidad Wixárika de Tateikie San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, se manifestaron para exigir a los tres niveles de Gobierno acciones ante la situación de inseguridad que se registra en esa región de la sierra jalisciense.

¿Qué piden los habitantes wixárikas de Mezquitic?

La comunidad informó que las condiciones de seguridad han llevado a la suspensión temporal de actividades comunitarias y educativas. La principal demanda es establecer una mayor presencia y coordinación de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno para atender de manera inmediata la situación en la zona.

Los pobladores también solicitaron la elaboración e implementación de un plan integral de seguridad y protección comunitaria, con acciones de prevención, protección y atención inmediata que consideren las condiciones y características de la comunidad Wixárika.

Entre sus peticiones se encuentra, además, la instalación de una mesa de trabajo permanente entre autoridades gubernamentales y representantes comunitarios.

Reportan disparo durante reunión con autoridades

De acuerdo con los habitantes, durante una reunión realizada este domingo, en la que estuvo presente el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, una persona realizó un disparo de arma de fuego mientras había elementos de la Policía estatal en el lugar.

Ante este hecho, los pobladores solicitaron que se realice una investigación para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades.

La Secretaría General de Gobierno de Jalisco señaló que mantendrá presencia en Bajío del Carrizal y continuará atendiendo las demandas de la comunidad mediante el diálogo y la coordinación con autoridades federales y municipales.

Suspenden actividades escolares y comunitarias

Como parte de las medidas anunciadas por la comunidad, se determinó la suspensión temporal de actividades comunitarias y escolares de nivel básico y medio superior en poblaciones y espacios que serán definidos por la propia localidad.

Los habitantes señalaron que buscan contar con condiciones de seguridad que permitan retomar las actividades educativas y comunitarias.

La decisión ocurre después de la privación de la libertad de varios líderes de la localidad.

Comunidad Wixárika pide acciones contra la inseguridad

Los representantes comunitarios solicitaron que las autoridades establezcan acciones concretas para salvaguardar la vida, integridad y patrimonio de las familias wixárikas.

También pidieron mecanismos de prevención, protección y respuesta inmediata ante posibles situaciones de riesgo, además de una coordinación permanente entre autoridades de los tres niveles de Gobierno y representantes de la comunidad.

El diálogo entre autoridades y representantes comunitarios quedó pendiente de concretarse con la participación de instancias federales, estatales y municipales.

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