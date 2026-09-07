Megasocavón de 15 metros colapsa la avenida Enrique Díaz de León en Guadalajara

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Megasocavón aparece en la avenida Enrique Díaz de León. Foto: Omar Hernández

Las intensas y continuas lluvias registradas en las últimas horas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, provocaron un megasocavón de aproximadamente 15 metros de largo y alrededor de 3 metros de profundidad en la avenida Enrique Díaz de León Norte, en la colonia Jardines del Country.

Un automóvil cayó en el megasocavón de la avenida Enrique Díaz de León

Durante el colapso, un automóvil cayó al interior del megasocavón de la avenida Enrique Díaz de León, lo que activó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Debido al riesgo, la circulación vehicular fue cerrada de manera total, en tanto se realizan los trabajos de reconstrucción.

Según informaron las autoridades locales, la presión hidráulica y las cargas generadas por las lluvias recientes generaron fallas en el colector, provocando el tercer hundimiento de gran magnitud registrado en el mismo polígono urbano.

Reabrirán la circulación en 4 días, aproximadamente

Las cuadrillas de mantenimiento laboran en el sitio las 24 horas del día. El personal técnico prevé reabrir la circulación vial de la avenida Enrique Díaz de León en un plazo estimado de cuatro días.

De igual manera, se anunció que equipos especializados emplean sistemas de georradar para monitorear la estabilidad del suelo y descartar riesgos adicionales en la zona afectada.

Planean reconstrucción del colector y sustitución de redes hidrosanitarias

Debido a que las instalaciones sufren un deterioro estructural recurrente, las autoridades contemplan la reconstrucción total del colector y la sustitución de las redes hidrosanitarias en la zona.

Según explicaron, la obra requeriría un periodo de ejecución de cinco meses y una inversión aproximada de entre 40 y 45 millones de pesos, presupuesto que se pretende programar para el ejercicio fiscal del año 2027.

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