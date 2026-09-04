Tormenta en Guadalajara deja inundaciones y vehículos arrastrados

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Bomberos de Guadalajara apoyaron en los trabajos. Foto: Omar Hernández

En Jalisco, la fuerte tormenta registrada durante las últimas horas generó severas inundaciones, el colapso temporal del transporte público y múltiples vehículos varados en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Corriente arrastra autos

El incidente de mayor gravedad se registró sobre la avenida Revolución, en su cruce con la calle Corregidora. En este punto, la fuerza de la corriente arrastró dos vehículos compactos que terminaron colisionando entre sí.

Además, un autobús de la ruta 231 quedó atrapado por la creciente con 25 pasajeros a bordo, de los cuales, varios presentaron crisis nerviosa.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los transeúntes e iniciar con los trabajos de desagüe para bajar los niveles de agua.

“Nos encontramos aquí en Avenida Revolución, en su cruce con la calle 40, donde nos bajan un reporte de un vehículo arrastrado por la corriente a consecuencia de la pluvial y, al parecer, había niños en el interior. Al arribo de las unidades solamente encontramos dos vehículos compactos, los cuales fueron impactados solamente por la lluvia del arrastre; teniendo una altura de como de 70 centímetros”. Julio Lizaola, segundo Oficial de Bomberos Guadalajara.

Durante la noche, nuestro equipo de Servicios Públicos realizó labores de limpieza y recolección de residuos que fueron arrastrados y quedaron atrapados en las bocas de tormenta de la calle Hacienda Ciénega de Mata en la colonia Tetlán Río Verde. 🦺🚜🧹



Mantener limpias las… pic.twitter.com/fjU0crIHxI — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) September 4, 2026

Las afectaciones a la movilidad se extendieron a otros sistemas de transporte masivo, como el de Macrobús, servicio que fue suspendido de manera temporal en el tramo que conecta las estaciones Gobernador Curiel y Artes Plásticas, debido a la acumulación de agua sobre el carril exclusivo.

Diversos cruces del Área Metropolitana presentaron encharcamientos severos que impidieron el tránsito de autos particulares.

“Tuvimos un nivel de 50 a 60 centímetros en lo que es la colonia Las Conchas. Nuestro personal procedió para levantamiento de tapas de pozos de visita para que pudiera disminuir el nivel de agua. Asimismo, se le prestó apoyo a varios ciudadanos que estaban cruzando aquí sobre la vía pública para evitar algún accidente”. Dionicio Arellano, Primer Oficial de Bomberos Guadalajara.

Las cuadrillas de limpieza, saneamiento y remoción de escombros mantienen labores en las zonas afectadas.

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