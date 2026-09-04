Desaparece padre buscador e integrante del colectivo Luz de Esperanza

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Desaparece padre buscador en Jalisco. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

El colectivo Luz de Esperanza reportó la desaparición de Cándido González Martínez, padre buscador de su hijo Jesús Enrique González Salazar, quien se encuentra también desaparecido desde el 13 de abril de 2023. Cándido fue visto por última vez el 2 de septiembre de 2026 y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Reportan la desaparición de padre buscador en Jalisco

De acuerdo con Héctor Flores González, secretario general del colectivo Luz de Esperanza, la alerta se activó después de que familiares de Cándido informaran a la presidenta de la organización, Liliana Mesa, que llevaba entre tres y cuatro días sin responder llamadas y sin estar en su domicilio.

El colectivo acompañó a la familia para presentar la denuncia formal de búsqueda.

De manera preliminar, existe la sospecha de una amenaza previa. Según Flores González, Cándido recibió información sobre el posible paradero de su hijo y acudió a un presunto punto de venta de droga ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas.

“Al parecer sí, porque le dieron información donde pudiera estar su hijo. Él fue y es un punto de venta de droga”, dijo Flores González.

El secretario general señaló que todavía no se conoce si hubo una confrontación en el lugar; sin embargo, indicó que se presume que pudo haber sido privado de la libertad luego de este acercamiento.

Exigen a las autoridades actuar rápido ante desaparición

El colectivo Luz de Esperanza exigió a la Fiscalía de Jalisco y a la Comisión de Búsqueda actuar con rapidez y realizar los operativos correspondientes una vez formalizada la denuncia.

Además, la organización buscará solicitar medidas precautorias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para proteger a la familia.

Flores González calificó el caso como “muy grave” y un “mensaje fuerte” para los colectivos, al considerar que afecta directamente el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos.

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