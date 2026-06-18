Extranjeros llevan el ambiente mundialista a la Arena Coliseo de Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

La fiebre por el Mundial 2026 llegó hasta la Arena Coliseo de Guadalajara, donde aficionados de Corea del Sur, Japón, Alemania y México se reunieron para celebrar el 67 aniversario del histórico recinto de la lucha libre.

Durante la función especial de “Martes de Glamour”, las gradas se llenaron de camisetas mundialistas y banderas nacionales. Entre los asistentes destacaron visitantes extranjeros que aprovecharon su estancia en Guadalajara para conocer una de las tradiciones más representativas de la cultura popular mexicana.

Uno de ellos fue Minsu, aficionado surcoreano que acudió con su familia, viajó a la ciudad para apoyar a su selección y destacó al participar en las dinámicas y bailes organizados durante la función.

Ahí, el ambiente alcanzó uno de sus momentos más emotivos cuando el luchador Soberano Jr. ingresó al cuadrilátero con una bandera mexicana. La acción provocó que cientos de aficionados corearan “¡México, México!” mientras sonaba la canción tradicional de Cielito Lindo.

Entre los grupos más animados de la noche destacó la tradicional porra de los “1000% Pobres”, cuyos integrantes mantuvieron el ambiente festivo durante toda la función. Además de alentar a los luchadores, la agrupación realiza actividades altruistas todo el año, como colectas de pañales, juguetes y otros artículos para apoyar a casas hogar y personas en situación vulnerable.

Sus integrantes señalaron que desde el inicio del Mundial 2026 han observado una mayor presencia de visitantes extranjeros en la Arena Coliseo, quienes rápidamente se integran a la fiesta de la lucha libre mexicana.

“Fíjate que de ahora que empezó el Mundial, la gente viene con mucha euforia, a veces de extranjeros gritando, bailando. Quieren que los cargues, que los avientes. La unión ha sido muy bonita, nada de que haya broncas o que se están peleando nada de eso, ¿eh? Pero sí ha habido mucho movimiento. Traen sus playeras, uno las trae por los extranjeros, nosotros los de aquí de México pues la aportamos, pero sí ha habido mucha convivencia y ha sido muy muy muy bonita esta esta unión como familia que somos”

Alejandra Galván / “La Prima” integrante de la porra de los “1000% Pobres”

En el plano deportivo, la lucha femenil fue una de las más vistosas de la noche. Hécate se quedó con la victoria en un torneo cibernético que reunió a ocho luchadoras y mantuvo al público atento por la intensidad de las eliminaciones.

La lucha estelar también tuvo un sello internacional: Los japoneses Okumura y Tiger Mask IV derrotaron a Averno y Black Tiger, cerrando con triunfo los festejos por el aniversario de la Arena Coliseo.

Entre máscaras, banderas y camisetas mundialistas, la función confirmó que la celebración futbolera que vive Guadalajara también se refleja en escenarios tradicionales como la lucha libre, donde turistas de distintos países conviven con la afición mexicana.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.