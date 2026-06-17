Jalisco busca castigar con hasta 40 años el reclutamiento forzado de menores

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Reclutamiento forzado en redes sociales. Foto: Omar Hernández

El Poder Legislativo de Jalisco promovió una iniciativa histórica que busca tipificar como delito en el Código Penal del estado el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa es impulsada por la diputada Mónica Magaña Mendoza de Movimiento Ciudadano (MC) buscando subsanar un vacío legal que castigue a quienes incorporen a menores de edad a las filas del crimen organizado.

Penas que contempla la iniciativa

La reforma contempla penas que van de los de 15 a 30 años de prisión a quienes incorporen a menores de edad a grupos delictivos, alcanzando hasta 40 años si el delito es cometido por servidor público.

El proyecto ha generado críticas que señalan que la ley debería abarcar tanto a menores de edad como a jóvenes que son quienes se encuentran en vulnerabilidad frente a falsas ofertas de trabajo utilizadas por el crimen organizado para enganchar a sus víctimas.

Nuevas formas de reclutamiento

La reforma destaca las nuevas formas de captación de los grupos delictivos, quienes han actualizado sus métodos de operación, utilizando plataformas digitales como la red social TikTok, videojuegos en línea y ofertas laborales engañosas.

Este marco legal obligará al Gobierno estatal y a los municipios a coordinar esfuerzos para la creación de albergues, programas de atención médica, apoyo psicológico y esquemas de reinserción social para los menores de edad que logren ser rescatados.

El diseño de este marco normativo se logró bajo el modelo de Parlamento Abierto, mediante mesas de trabajo conjuntas entre legisladores de Jalisco, representantes de UNICEF México, jueces, magistrados y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Jalisco enfrenta el reclutamiento y captación de jóvenes por parte del crimen organizado, problemática señalada como una de las causas principales detrás de la desaparición forzada de adolescentes en la entidad.

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