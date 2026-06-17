Jalisco recibe a la Selección Mexicana ante su próximo partido contra Corea

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Abordaron el autobús oficial que los trasladó a su hotel. FOTO: UnoTV

La Selección Mexicana de futbol llegó la noche de este martes a Jalisco para su partido contra Corea del próximo jueves 18 de junio. El equipo arribó vía aérea al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco, como parte de su preparación para la segunda jornada del Grupo A.

Jugadores y cuerpo técnico viajaron desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y fueron recibidos por aficionados a su llegada. Posteriormente, abordaron el autobús oficial que los trasladó a su hotel de concentración en la zona centro de Guadalajara.

La llegada de la Selección Mexicana generó expectativa entre los seguidores que acudieron al aeropuerto para ver de cerca a los jugadores antes de su compromiso internacional.

Tras el recibimiento, el plantel inició su traslado hacia el hotel donde permanecerá concentrado durante su estancia en la entidad. El encuentro frente a Corea está programado para el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Los seleccionados tienen previsto entrenar este miércoles en un club privado cercano al Bosque de la Primavera, ubicado a poca distancia del inmueble donde se disputará el partido.

"Guadalajara":

Porque la Selección Mexicana arribó a Jalisco para enfrentarse el jueves a Corea del Sur pic.twitter.com/pgbCZurauh — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 17, 2026

Fuerte operativo de seguridad durante el traslado

Para garantizar la seguridad del equipo, autoridades implementaron un operativo de seguridad integrado por elementos de la Policía Estatal de Jalisco y la Guardia Nacional.

La caravana estuvo conformada por patrullas de ambas corporaciones que escoltaron el autobús de la Selección Mexicana desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración.

El recorrido se desarrolló sin incidentes y bajo vigilancia permanente de las autoridades.

Aficionados muestran apoyo a la Selección Mexicana

Durante el trayecto, varios automovilistas que coincidieron con la caravana manifestaron su respaldo al combinado nacional.

Al paso del autobús, algunos conductores hicieron sonar el claxon de sus vehículos como muestra de apoyo a los jugadores rumbo a su compromiso ante Corea.

La actividad de la Selección Mexicana continuará este miércoles con su entrenamiento previo al encuentro del jueves, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

Quiñones, hermano ya eres mexicano, le gritaba la afición a la selección mexicana, a la llegada a Jalisco, previo a su partido con su acérrimo rival Corea del Sur. pic.twitter.com/tbYhKO1CPk — Impacto Jalisco (@ImpactoJalisco) June 17, 2026

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