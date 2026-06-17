Mundial al Estilo Jalisco: cierres viales por conciertos en la Glorieta La Minerva

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Habrá restricciones viales de La Minerva por eventos del Mundial Foto: Cuartoscuro

Los conciertos mundialistas programados en Guadalajara y las actividades para aficionados del Mundial de Futbol provocarán cierres viales y modificaciones a la circulación en distintos puntos de la ciudad del 16 al 26 de junio, principalmente en los alrededores de la Glorieta La Minerva.

¿Qué vialidades estarán cerradas en Guadalajara?

Como parte del operativo, permanecerá restringida la circulación sobre avenida Ignacio L. Vallarta, en el tramo comprendido entre avenida Yaquis y la Glorieta La Minerva.

Este cierre estará vigente del 16 al 26 de junio, por lo que se recomienda a la población anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Las medidas forman parte de la estrategia de movilidad diseñada para atender la afluencia de visitantes que se espera durante los conciertos mundialistas y demás actividades relacionadas con la justa futbolística.

Cierres viales por conciertos mundialistas.



A partir del 17 de junio se implementarán cierres viales en los alrededores de La Minerva con motivo de los conciertos mundialistas.



Te recomendamos planear tus traslados con anticipación, utilizar rutas alternas y seguir las… pic.twitter.com/uDRyaUxE6h — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 17, 2026

Calles con afectaciones alrededor de La Minerva

Además de la restricción en avenida Vallarta, las autoridades anunciaron cierres temporales en diversas vialidades cercanas a La Minerva, principalmente durante los días 17 y 25 de junio.

Las calles y avenidas que registrarán afectaciones son:

Circunvalación Agustín Yáñez

Manuel López Cotilla

Avenida José María Morelos

Avenida Adolfo López Mateos

Fernando de Celada

Diagonal Golfo de Cortés

Aurelio Aceves

Las restricciones estarán concentradas en el perímetro inmediato de la glorieta, donde se instalarán filtros de seguridad y control de acceso para peatones.

¿Cuándo se presentará Maná en Guadalajara?

Uno de los eventos más esperados será la presentación de la banda mexicana Maná, programada para este miércoles 17 de junio a las 21:00 horas en la Glorieta La Minerva.

Se prevé una importante asistencia de aficionados y visitantes, por lo que las autoridades reforzarán los dispositivos de seguridad y movilidad en la zona.

Rutas alternas y recomendaciones

Ante los cierres viales en Guadalajara, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los reportes oficiales de tránsito y considerar tiempos adicionales de traslado.

Los conductores que habitualmente circulan por la zona de La Minerva podrán utilizar avenidas alternas para desplazarse hacia distintos puntos de la ciudad, especialmente durante las jornadas con mayor concentración de personas.

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