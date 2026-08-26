Humanoide denominado “Fierrobot” enseña educación vial a los tapatíos

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Robot “Fierrobot” interviene en el tráfico de Guadalajara Foto: Omar Hernández

Un robot humanoide llamado “Fierrobot” ha captado la atención de la ciudadanía en la Zona Metropolitana de Guadalajara en Jalisco, tras ser grabado mientras intervenía directamente en el flujo vehicular para hacer respetar los derechos del peatón, mediante un sistema de altavoces integrados.

La escena fue captada en video cuando el autómata caminaba por el histórico barrio de San Juan de Dios, donde intentaba desplazarse a través de las líneas marcadas para el cruce peatonal y, al encontrar bloqueada parcialmente la trayectoria, el androide reaccionó ante los objetos que bloqueaban el área.

“Fierrobot” pide respetar el paso peatonal

“Hágase para atrás, paso peatonal. Hágase para atrás, paso peatonal. Hágase para atrás, paso peatonal. Cinco, cuatro… Hágase para atrás” fueron palabras del robot

Reportes previos confirman la presencia del dispositivo en otros puntos ejecutando comandos en favor de la movilidad peatonal.

¿“Fierrobot” es un agente de tránsito?

Hasta el momento, ninguna corporación de movilidad o autoridad municipal ha acreditado al dispositivo como un agente oficial de tránsito, pero su presencia generó simpatía.

Más frases de Fierrobot:

“Ay, señor justicia, señor justicia. No estoy haciendo nada, no estoy buscando nada. No traemos nada ilícito, nada que me comprometa. Todo lo que traigo es ilegal. Todo lo que traigo es legal. – ¿Cómo estás? – Muy bien, ¿y usted? Cero tres, cero dos, al pendiente. Muchas gracias.”

Robot llama la atención en San Juan de Dios

La presencia del denominado “justiciero peatonal” continúa llamando la atención de los peatones, para generar respeto a las normas básicas de circulación en la zona metropolitana de Jalisco.

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