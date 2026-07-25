Fue reclutado por el crimen, aprovecha descuido de captores y huye a Jalisco; ve la historia

GENERANDO AUDIO...

El adolescente era de Durango. Foto: Ayuntamiento de Tlaquepaque.

Un joven de Durango, reclutado por el crimen organizado, aprovechó el descuido y huyó de sus captores en Sinaloa, tras lo cual se trasladó a Jalisco para pedir ayuda.

Autoridades de San Pedro Tlaquepaque confirmaron este sábado la localización y resguardo de un menor de edad y de un joven de 18 años que contaban con fichas de búsqueda activas en Aguascalientes y Durango, respectivamente.

Ambos jóvenes fueron localizados en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera. Se presume que los casos estarían ligados al reclutamiento criminal.

Según el reporte, un joven se acercó al módulo itinerante de vigilancia ubicado en el sitio, para solicitar auxilio en calidad de víctima de reclutamiento forzado.

El joven relató a las autoridades que fue privado de su libertad en Durango junto a dos personas más y los trasladaron a Sinaloa. Tras aprovechar un descuido de sus captores logró escapar y viajar durante varios días hasta arribar a Guadalajara, donde pidió auxilio a las autoridades.

“Arriba un masculino, de 18 años de edad, el cual le hace referencia a los compañeros que fue víctima de reclutamiento forzado. Este, originario de la ciudad de Durango, ya con engaños lo llevan al estado de Sinaloa, por cual, logra darse a la huida de dicho estado. Arriba aquí a la Central Camionera Nueva aquí de Guadalajara y solicita el apoyo con los compañeros. Ya en coordinación con personal de Andrómeda de Fiscalía del estado, cuenta con ficha de búsqueda en el estado de Durango. Ya igual se hizo la coordinación con la Fiscalía de aquel estado”, relató José López, oficial de la Policía de Tlaquepaque.

Localizan a adolescente desaparecido en Aguascalientes

En otro evento, las autoridades de Tlaquepaque localizaron a un adolescente de 16 años reportado como desaparecido en el estado de Aguascalientes.

El sistema de emergencias 911 recibió un reporte ciudadano, donde les solicitaron apoyo para poner bajo resguardo al menor, quien estaba en la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque.

El denunciante reportó que días antes le brindó un “aventón” al menor, cuando viajaba de Aguascalientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Posteriormente, el adolescente volvió a buscarlo para pedirle ayuda.

Tras corroborar la ficha de búsqueda activa, los oficiales contactaron a la madre del menor para confirmarle su localización.

En los dos casos mencionados, el Agrupamiento Andrómedas coordinó las diligencias para reunir a las víctimas con sus familiares.

La corporación policiaca de San Pedro Tlaquepaque señalo que suman 86 personas localizadas y auxiliadas recientemente en la zona de la terminal de autobuses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.