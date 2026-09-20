Fuertes lluvias provocan desbordamientos e inundaciones en Zapotlanejo

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Fuertes lluvias en Zapotlanejo, Jalisco. Foto: Archivo/Ilustrativa

Las intensas lluvias registradas en los cerros de Zapotlanejo, Jalisco, provocaron el desbordamiento de arroyos e inundaciones en distintos puntos del municipio.

Equipos de emergencia, autoridades de municipios cercanos y habitantes realizan labores de auxilio y rescate de personas que quedaron atrapadas por el incremento del nivel del agua en sus viviendas.

Inundaciones en Zapotlanejo provocan afectaciones en viviendas de la zona Ciudad Perdida y el bloqueo del acceso a la cabecera municipal. En la colonia El Plan, vecinos auxiliaron a personas atrapadas por el agua en sus casas. pic.twitter.com/NxkziWEAFV — DK 1250 (@dk1250) September 20, 2026

¿Qué zonas de Zapotlanejo resultaron afectadas por las inundaciones?

Las inundaciones se reportaron en diferentes puntos de Zapotlanejo, entre ellos Las Cuentas, la colonia El Plan y Prolongación Reforma.

También se registraron afectaciones en la zona conocida como Ciudad Perdida, donde el nivel del agua provocó daños en viviendas y complicó el acceso hacia la cabecera municipal.

#Precaución

Amanece bajo el agua el municipio de #Zapotlanejo en Jalisco. Luego de una fuerte tormenta registrada durante la madrugada de este domingo. Autoridades reportan el desbordamiento de un canal. #inundacion #peligro #desbordamiento pic.twitter.com/w4igGjIEzd — Florencia Moreno (@jlorecita27) September 20, 2026

En la calle El Saucillo, habitantes participaron en el rescate de vecinos que quedaron atrapados dentro de sus domicilios, mientras los cuerpos de emergencia atendían la contingencia.

⚠️ÚLTIMO MOMENTO⚠️

Así lucen los arcos de ingreso a #Zapotlanejo. La lluvia de esta mañana de domingo 20 de septiembre dejó severas afectaciones que todavía no han sido cuantificadas por la autoridad #Jalisco #CharlySaucedo pic.twitter.com/zKMX4boqDa — Charly Saucedo Reportero (@SaucedoCharly) September 20, 2026

Inundaciones provocan daños en viviendas y vialidades

El incremento del nivel del agua ocasionó afectaciones en fincas y vialidades de diferentes zonas del municipio. En algunos puntos, el agua bloqueó accesos y dificultó el tránsito, mientras habitantes y equipos de emergencia realizaron labores para auxiliar a las personas afectadas.

En la colonia El Plan, vecinos también apoyaron a personas que quedaron atrapadas por el agua dentro de sus viviendas.

⚠️ÚLTIMO MOMENTO⚠️

Fuertes lluvias azotaron esta mañana #Zapotlanejo. Impresionantes imágenes llegan a esta redacción #CharlySaucedo pic.twitter.com/0XIGPD15y4 — Charly Saucedo Reportero (@SaucedoCharly) September 20, 2026

Autoridades reportan saldo mortal en cero

El Gobierno de Zapotlanejo informó que, hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas a consecuencia de las lluvias.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades municipales, las afectaciones registradas hasta ahora corresponden principalmente a daños materiales. Las autoridades mantienen labores de evaluación para determinar la magnitud de los daños ocasionados por el temporal.

Habilitan dos albergues temporales en Zapotlanejo

Ante las afectaciones provocadas por las inundaciones, fueron habilitados dos albergues temporales para atender a personas que requieran apoyo.

Los espacios se encuentran en:

CDC Bellavista

CDC La Ceja

Estos sitios fueron habilitados como parte de las acciones de atención a la población afectada por las lluvias.

Se registran fuertes inundaciones en #Zapotlanejo sobretodo en la zona ribereña y anexa al río. Causas pueden haber muchas pero la humanidad y el sistema capitalista actual no ofrecen alternativas de prevención ni armonización con los ecosistemas y medioambiente. pic.twitter.com/1HOVK6FUCa — Alexis De Aldecoa (@dealdecoatl) September 20, 2026

Autoridades descartan daños en las presas

El Gobierno de Zapotlanejo también informó que no se reportan daños en las estructuras de las presas de la zona.

Esto ocurre después de que circularan versiones sobre un posible desbordamiento o ruptura de alguna de estas estructuras. De acuerdo con las autoridades municipales, dicha información fue descartada. El comunicado señala que el agua que provocó las afectaciones proviene de la zona de El Timbal.

Severas inundaciones dejan fincas dañadas y viales cerradas en Zapotlanejo. Habitantes de la calle El Saucillo apoyaron en el rescate de vecinos atrapados en sus domicilios mientras cuerpos de emergencia atienden la contingencia. pic.twitter.com/J9GkeE3hwl — Ricardo García (@RiGarciaJal) September 20, 2026

Protección Civil y Guardia Nacional evalúan daños

Elementos de Protección Civil Jalisco y de la Guardia Nacional se mantienen en las zonas afectadas para realizar labores de atención y evaluación.

Los equipos realizan el peritaje correspondiente con el objetivo de determinar la dimensión de los daños materiales ocasionados por las inundaciones y establecer las condiciones en las que se encuentran las zonas afectadas.

Mientras continúan estas labores, autoridades y habitantes mantienen acciones de auxilio para atender a las personas afectadas por el incremento del nivel del agua.

#Jalisco | 🌧️ FUERTE TORMENTA DESBORDA ARROYOS E INUNDA ZAPOTLANEJO



Las intensas lluvias registradas en los cerros de Zapotlanejo, Jalisco, provocaron el desbordamiento de arroyos y severas inundaciones en distintos puntos del municipio, entre ellos Las Cuentas, la colonia El… pic.twitter.com/B2Exykq3N0 — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) September 20, 2026

¿Qué se sabe hasta ahora de las inundaciones en Zapotlanejo?

Las lluvias provocaron el desbordamiento de arroyos y afectaciones en viviendas y vialidades de distintos puntos de Zapotlanejo. Hasta el reporte de las autoridades municipales, no se registran personas fallecidas, mientras continúan las labores de evaluación y atención.

Además, permanecen habilitados dos albergues temporales y se mantiene la presencia de cuerpos de emergencia para atender posibles nuevas afectaciones.

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