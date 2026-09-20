Fuertes lluvias provocan desbordamientos e inundaciones en Zapotlanejo
Las intensas lluvias registradas en los cerros de Zapotlanejo, Jalisco, provocaron el desbordamiento de arroyos e inundaciones en distintos puntos del municipio.
Equipos de emergencia, autoridades de municipios cercanos y habitantes realizan labores de auxilio y rescate de personas que quedaron atrapadas por el incremento del nivel del agua en sus viviendas.
¿Qué zonas de Zapotlanejo resultaron afectadas por las inundaciones?
Las inundaciones se reportaron en diferentes puntos de Zapotlanejo, entre ellos Las Cuentas, la colonia El Plan y Prolongación Reforma.
También se registraron afectaciones en la zona conocida como Ciudad Perdida, donde el nivel del agua provocó daños en viviendas y complicó el acceso hacia la cabecera municipal.
En la calle El Saucillo, habitantes participaron en el rescate de vecinos que quedaron atrapados dentro de sus domicilios, mientras los cuerpos de emergencia atendían la contingencia.
Inundaciones provocan daños en viviendas y vialidades
El incremento del nivel del agua ocasionó afectaciones en fincas y vialidades de diferentes zonas del municipio. En algunos puntos, el agua bloqueó accesos y dificultó el tránsito, mientras habitantes y equipos de emergencia realizaron labores para auxiliar a las personas afectadas.
En la colonia El Plan, vecinos también apoyaron a personas que quedaron atrapadas por el agua dentro de sus viviendas.
Autoridades reportan saldo mortal en cero
El Gobierno de Zapotlanejo informó que, hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas a consecuencia de las lluvias.
De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades municipales, las afectaciones registradas hasta ahora corresponden principalmente a daños materiales. Las autoridades mantienen labores de evaluación para determinar la magnitud de los daños ocasionados por el temporal.
Habilitan dos albergues temporales en Zapotlanejo
Ante las afectaciones provocadas por las inundaciones, fueron habilitados dos albergues temporales para atender a personas que requieran apoyo.
Los espacios se encuentran en:
- CDC Bellavista
- CDC La Ceja
Estos sitios fueron habilitados como parte de las acciones de atención a la población afectada por las lluvias.
Autoridades descartan daños en las presas
El Gobierno de Zapotlanejo también informó que no se reportan daños en las estructuras de las presas de la zona.
Esto ocurre después de que circularan versiones sobre un posible desbordamiento o ruptura de alguna de estas estructuras. De acuerdo con las autoridades municipales, dicha información fue descartada. El comunicado señala que el agua que provocó las afectaciones proviene de la zona de El Timbal.
Protección Civil y Guardia Nacional evalúan daños
Elementos de Protección Civil Jalisco y de la Guardia Nacional se mantienen en las zonas afectadas para realizar labores de atención y evaluación.
Los equipos realizan el peritaje correspondiente con el objetivo de determinar la dimensión de los daños materiales ocasionados por las inundaciones y establecer las condiciones en las que se encuentran las zonas afectadas.
Mientras continúan estas labores, autoridades y habitantes mantienen acciones de auxilio para atender a las personas afectadas por el incremento del nivel del agua.
¿Qué se sabe hasta ahora de las inundaciones en Zapotlanejo?
Las lluvias provocaron el desbordamiento de arroyos y afectaciones en viviendas y vialidades de distintos puntos de Zapotlanejo. Hasta el reporte de las autoridades municipales, no se registran personas fallecidas, mientras continúan las labores de evaluación y atención.
Además, permanecen habilitados dos albergues temporales y se mantiene la presencia de cuerpos de emergencia para atender posibles nuevas afectaciones.
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