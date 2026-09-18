Detienen a Eduardo Issac “N”, presunto feminicida de Karla, estudiante de medicina, en Jalisco

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Detienen al feminicida de Karla en Jalisco. Foto: Fiscalía Jalisco

En Jalisco, agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios de la ViEMNNA lograron detener a Eduardo Issac “N”, señalado por la Fiscalía Estatal como presunto responsable del feminicidio de Karla, estudiante de medicina.

La Fiscalía informó que la detención fue resultado de acciones operativas, de gabinete y de inteligencia desplegadas para ubicar al sospechoso.

Agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a ViEMNNA, de esta Fiscalía Estatal, lograron la detención del presunto responsable del lamentable feminicidio de Karla, estudiante de medicina. (1-2) pic.twitter.com/AyRC1xUFyk — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 18, 2026

El detenido, de 24 años, es señalado como el conductor de un servicio de transporte en motocicleta mediante una plataforma digital. Es vecino del municipio de Tala. De acuerdo con las primeras investigaciones, Karla solicitó el servicio de transporte desde la zona de Periférico y avenida Vallarta hacia el poblado de Nextipac, en Zapopan, donde se reuniría con un amigo.

Antes de llegar a su destino, el conductor presuntamente la obligó a descender de la motocicleta y la agredió.

Tras cometer el crimen, el presunto responsable habría simulado la conclusión del viaje, regresado al lugar para incendiar la motocicleta y posteriormente escapado.

De acuerdo con la autoridad, conforme avancen las distintas etapas de la investigación se dará a conocer mayor información sobre el caso. La Fiscalía Estatal señaló que las diligencias continuarán para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Localizan cuerpo de la joven

La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco confirmó el hallazgo sin vida de Karla Margarita Pérez Jiménez, joven de 22 años y estudiante de Medicina, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 15 de septiembre.

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, titular de la dependencia, informó durante una rueda de prensa que la Fiscalía estatal tuvo conocimiento de la desaparición la noche del 15 de septiembre e inició de inmediato las labores de búsqueda, en coordinación con la Comisaría de Zapopan, que apoyó los rastreos mediante drones.

Las acciones concluyeron con la localización del cuerpo sin vida de la estudiante en el municipio de Zapopan. Trujillo Cuevas confirmó que Karla Margarita era alumna activa de sexto semestre de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

Como parte de las indagatorias, el teléfono celular de la joven fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público para su análisis forense. La funcionaria explicó que, antes de acudir formalmente ante las autoridades, la familia realizó gestiones para recuperar el dispositivo, que se encontraba en posesión de una tercera persona. Posteriormente, los familiares lo entregaron a la Fiscalía para integrarlo a la investigación.

En el sitio donde fue localizado el cuerpo también fue asegurada una motocicleta. Sin embargo, Trujillo Cuevas aclaró que todavía no es posible determinar si la joven realizó dicho traslado o si el vehículo tiene relación directa con el caso.

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