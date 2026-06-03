Guadalajara, bajo el agua: lluvias provocan socavones, inundaciones y cierre de vialidades

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Las lluvias afectan a Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Protección Civil de Jalisco alertaron, este miércoles, sobre los profundos socavones localizados en la vía pública, provocados por las lluvias intensas registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Gran socavón en Tlaquepaque

El caso más destacado se reportó en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se abrió un hundimiento que alcanzó cuatro metros de largo, cinco de ancho y casi cuatro metros de profundidad en el cruce de las calles Matamoros y Emiliano Zapata, en la colonia Plan de Oriente.

Después de las lluvias registradas durante las últimas horas, personal del Gobierno de Guadalajara se mantiene en las calles realizando recorridos para auxiliar a quien lo necesite, así como para liberar y habilitar vialidades.



Al momento, se mantiene cerrada temporalmente la… pic.twitter.com/MkkjQmQJA1 — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) June 3, 2026

Tras el reporte ciudadano, arribaron las unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes corroboraron los daños y acordonaron el área.

Las autoridades anunciaron que las fuertes precipitaciones reblandecieron el suelo y provocaron el colapso de la red hidrosanitaria.

Afectaciones por lluvia en Guadalajara

La tormenta también ha generado el colapso de la movilidad y daños en distintas zonas de la ciudad, dejando decenas de árboles caídos, inundaciones severas en avenidas principales y vehículos varados, así como cortes de energía eléctrica en varias colonias.

Tormenta al sur del AMG con potencial de aumentar la intensidad de la lluvia en este amanacer. pic.twitter.com/GnsQwgpvhJ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) June 3, 2026

El Gobierno de Guadalajara informó que las lluvias registradas durante las últimas horas causaron daños en los cruces entre avenida Malecón y calle Rubro, Lope de Vega, a la altura de Inglaterra, así como entre las calles Manuel Falla y San Francisco, en donde se mantiene cerrada la circulación.

La lluvia de esta madrugada provocó encharcamientos en los carriles laterales de Av. López Mateos en Las Águilas con dirección al sur y La Calma hacia el norte.



El operativo de contraflujo fue pospuesto. pic.twitter.com/1CEfUcnSyf — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) June 3, 2026

Por su parte, la Policía Vial implementó un operativo para apoyar a la ciudadanía en sus traslados, debido a la suspensión de vías importantes como el contraflujo de Avenida López Mateos.

Despliegan operativo en zonas afectadas

Ante el riesgo que representan los hundimientos, personal de Protección Civil y Bomberos mantiene el despliegue operativo en las zonas afectadas para evitar accidentes viales o peatonales y hace un llamado a respetar los acordonamientos preventivos en tanto se llevan a cabo las evaluaciones correspondientes para determinar la afectación en las zonas hundidas.

Se espera que las condiciones climáticas continúen inestables en esta parte del territorio jalisciense. Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar precauciones y no intentar cruzar por lugares de cauces de agua ante el riesgo de ser arrastrados por la corriente.

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