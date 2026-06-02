Conoce el nuevo acceso al aeropuerto de Guadalajara

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Nuevo acceso al aeropuerto de Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

A partir del lunes 1 de junio se habilitó un nuevo acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Se trata de un nuevo ingreso hecho especialmente para automovilistas que llegan por la carretera a Chapala.

Nuevo acceso vial al aeropuerto de Guadalajara

Fue el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) quien dio a conocer que, a partir de este lunes 1 de junio de 2026, comenzó a operar un nuevo acceso vial al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De acuerdo con la información, este nuevo ingreso beneficiará especialmente a aquellos automovilistas que llegan por la carretera a Chapala.

¿Cómo funciona este nuevo acceso?

El Grupo Aeroportuario del Pacífico explica que los conductores deberán circular sobre la lateral de la carretera Guadalajara-Chapala, con dirección a Chapala, y que en este punto podrán observar una señalización que indica la desviación exacta donde se encuentra el nuevo acceso al aeropuerto.

Después de esto, los automovilistas deberán reincorporarse a los tres carriles y seguir con dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, los cuales están a la altura de la estación San José del Quince, de la Línea 5 del sistema de transporte público de la capital de Jalisco.

Acceso por vía principal ya no estará disponible

¡Ojo! Esto significa que el ingreso directo por la vía principal ya no estará disponible.

Si no logran tomar el nuevo acceso, los conductores deberán seguir por la vía principal y luego subir el puente elevado de El Refugio para tomar el retorno e intentarlo nuevamente.

Esta obra, como otras del aeropuerto de Guadalajara, forma parte de los trabajos de remodelación y mantenimiento ante los próximos partidos del Mundial 2026 que se disputarán en la ciudad.

Por último, el grupo aeroportuario recomendó a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, conducir con precaución y estar atentos a las indicaciones viales.

Nuevo acceso al Aeropuerto de Guadalajara. Foto: GAP

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