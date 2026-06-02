Línea 5 Macro Aeropuerto arranca el 4 de junio: costo, rutas y días gratis en Guadalajara

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En Jalisco, preparan la Línea 5 Macro Aeropuerto. Foto: Gobierno Jalisco

Jalisco pondrá en marcha la nueva Línea 5 Macro Aeropuerto el próximo 4 de junio, un sistema de transporte masivo que busca reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Nueva ruta en Jalisco

La nueva ruta contará con una cobertura de 32 kilómetros y ocho estaciones distribuidas a lo largo de la carretera a Chapala. Además, conectará a los municipios de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

La Línea 5 enlazará puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Estadio Akron, el Parque Agua Azul y Expo Guadalajara mediante tres rutas troncales. Las autoridades estiman que tendrá capacidad para movilizar a 27 mil pasajeros diariamente.

Servicio gratuito por unos días

El servicio comenzará operaciones el 4 de junio con acceso gratuito de las 14:00 a las 22:00 horas. Del 5 al 7 de junio continuará sin costo en un horario de 6:00 a 22:00 horas.

A partir del 8 de junio operará de las 3:30 a las 22:30 horas con una tarifa de 11 pesos mediante las tarjetas Mi Movilidad o Única. También ofrecerá descuentos de 50% en transbordos con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las Líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

Amilcar López Zepeda, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), afirmó que la Línea 5 ampliará la conectividad hacia el sur de la ciudad y beneficiará a más municipios del AMG.

También, contará con 41 unidades 100% eléctricas, únicas en México, con operación silenciosa, cero emisiones y la capacidad necesaria para atender viajes de alta demanda, mejorando la experiencia de traslado y la calidad de vida de miles de jaliscienses.



En Jalisco seguimos… pic.twitter.com/zJrusYoYZ7 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 2, 2026

La nueva infraestructura reducirá entre 30 y 60% los tiempos de traslado para los usuarios del transporte público de la zona. Además, contará con frecuencias de paso de 15 minutos en cada ruta troncal y de cinco minutos sobre el corredor de Carretera a Chapala.

Unidades 100% eléctricas

El sistema operará con una flota de 41 unidades 100% eléctricas de la marca Volvo, modelos 7800 Electric y Luminus BZR, únicas en México. Los vehículos tienen capacidad para transportar hasta 130 pasajeros y cuentan con aire acondicionado, espacios para equipaje y accesibilidad universal, incluyendo rampa de acceso, espacios para sillas de ruedas, piso podotáctil y señalización en braille.

La incorporación de estas unidades forma parte de una inversión de 2 mil 305 millones de pesos destinada a la adquisición de 203 unidades, entre autobuses y trenes, para fortalecer la movilidad en la entidad.

El proyecto también contempló la intervención integral de seis kilómetros de la carretera a Chapala, con nuevas redes hidrosanitarias y pluviales, ampliación a ocho carriles centrales de concreto hidráulico, construcción de camellones, ciclovía, banquetas, luminarias, mobiliario urbano, vegetación y señalización.

Asimismo, se construyeron puentes sobre el arroyo Las Coloradas y el canal de Las Pintas para ampliar la capacidad vial.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca consolidar un modelo de movilidad sustentable, eficiente y alineado con estándares internacionales de electromovilidad

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