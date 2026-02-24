Vinculan a influencer María Julissa con el “Mencho”; así respondió la joven

GENERANDO AUDIO...

María Julissa tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. Foto:Gettyimages

La influencer María Julissa fue señalada en redes sociales de presuntamente mantener una relación sentimental con Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”, así como de proporcionar información para su captura y posterior abatimiento, hechos que negó rotundamente.

¿Qué dijo la influencer?

Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la joven negó cualquier vínculo con el “Mencho”. También rechazó las versiones que la acusan de haber brindado información a las autoridades para localizar al capo.

“Ojo, les estoy compartiendo un poco de las páginas que están compartiendo ese tipo de cosas. Les pido que reporten. Si ustedes llegan a ver ese tipo de cosas, no crean lo que ven en redes; ustedes saben cómo son de amarillistas. Si pueden reportarlas, se los agradecería”, expresó María Julissa en sus historias de Instagram.

En el comunicado escribió: “Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esta situación. La información que está circulando es totalmente falsa y carente de fundamento. La desinformación puede causar mucho daño”.

¿Amenazan a María Julissa?

Las acusaciones comenzaron a circular en redes sociales y este día apareció una supuesta narcomanta en el puente “El Briseño”, en Zapopan, Jalisco, en la que se acusa a la joven de haber enviado a la Marina contra un tal “Chelo”, pero no se hacen más alusiones.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado sobre el tema. El señalamiento tomó mayor fuerza luego de que, el día anterior, la autoridad explicó que la localización del capo ocurrió tras una cita sentimental en Tapalpa, Jalisco.

Influencers relacionados con el crimen

La sonorense cuenta con 3.5 millones de seguidores en Instagram y 1.8 millones en Facebook. No es la primera vez que se vincula a creadores de contenido con el crimen organizado: durante la disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa se documentó el reparto de volantes con rostros de influencers presuntamente relacionados con ambos grupos.

Investigaciones recientes indicaron cómo se lavaría dinero vía creadores de contenido.

El año pasado, Unotv.com publicó una nota sobre creadores de contenido asesinados, algunos de los cuales, presuntamente, estarían relacionados con el crimen organizado.

