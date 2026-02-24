Refuerzan seguridad en Puerto Vallarta: Semar despliega buque y tropas tras ataques del CJNG

GENERANDO AUDIO...

A Puerto Vallarta llegó el buque ARM “Usumacinta”. Foto: Semar

Puerto Vallarta amaneció con refuerzo militar luego de los hechos registrados contra comercios y bienes en la vía pública por la muerte del “Mencho”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un total de 103 elementos de Infantería de Marina arribaron al puerto para fortalecer las labores de vigilancia en distintas colonias del municipio.

¿Qué se sabe del buque en Puerto Vallarta?

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el personal llegó a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), que atracó en el muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta (ASIPONA). También se desplegaron vehículos tipo pick-up para reforzar los recorridos de seguridad, indició en un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, el envío de marinos respondió a los diversos actos cometidos contra establecimientos y bienes materiales en colonias de Puerto Vallarta.

El ARM “Usumacinta”, adscrito a la Fuerza Naval del Pacífico, cuenta con capacidad para transportar compañías anfibias, vehículos de asalto, carga logística y operar helicópteros. Además del arribo del buque, la Marina desplegó embarcaciones, aeronaves y unidades terrestres para realizar patrullajes marítimos, aéreos y terrestres.

La Secretaría de Marina señaló que las acciones se realizaron en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en la zona.

