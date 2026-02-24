Poco a poco: Jalisco amanece con actividad comercial y transporte

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco la normalidad regresa poco a poco. Foto: Cuartoscuro

Jalisco registró actividad comercial y movilidad en transporte público la mañana de este martes, luego de los hechos violentos recientes tras el abatimiento del “Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El servicio comenzó a restablecerse de manera gradual en distintas zonas del estado.

Jalisco inicia actividades

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el transporte público operó con normalidad en la entidad. En la zona metropolitana de Guadalajara, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reportó operación al 100%, mientras que las rutas convencionales iniciaron al 60%.

“El servicio de transporte público opera con normalidad en todo el estado. En la zona metropolitana de Guadalajara el Siteur reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60%. El Mercado de Abastos trabaja con normalidad esta mañana y los comercios están abiertos. Las tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia están abriendo de manera regular y en unos minutos más abrirán las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras”, señaló.

El mandatario reconoció a transportistas, trabajadores, empresarios y a la ciudadanía en general por retomar actividades.

“Mi reconocimiento a los transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y la sociedad en general. Juntos recuperaremos nuestro estado y nuestra ciudad”, expresó.

Puerto Vallarta levanta código rojo

En entrevista para Radiofórmula, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, indicó que durante la jornada violenta del domingo se tuvieron 250 eventos, entre quema de autos y demás, como comercios, tras la muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además, se levantó el código rojo.

“El gobernador (Pablo Lemus), con quien tenemos coordinación permanente, el día de hoy ya levanta el código rojo, se busca que las personas puedan acudir a sus centros de trabajo”.

Sobre los ataques en las calles del municipio fue por visibilidad por el tema turístico, precisó el alcalde. En el tema de la fuga de reos 23 del penal de Ixtapa, Munguía indicó que no le han brindado más información del tema.

“En particular no se me ha comentado. Pues, esperaríamos que se tomó el control de este espacio que, entiendo, coordina el Estado”.

