Tesistán queda bajo el agua tras fuertes lluvias; autoridades alertan por más tormentas

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Lluvias inundan Tesistán en Jalisco. Fotos: Omar Hernández

Autoridades de Protección Civil de Zapopan, en Jalisco, mantienen el despliegue operativo, este jueves, en la delegación de Tesistán tras las inundaciones que afectaron decenas de viviendas.

Las tormentas de las últimas horas provocaron el desbordamiento del Río Blanco, así como de varios canales pluviales.

Protección Civil informó que, el temporal dejó daños materiales para las familias de la zona, quienes mantienen los trabajos de limpieza luego de que el agua entrara a sus hogares dañando muebles, electrodomésticos y pertenecías esenciales.

“Esta zona de La Estrada, acá en la región de Tesistán eh, sufrió una inundación, aproximadamente en la vía pública de hasta un metro, dejando como resultado en el último censo, 22 viviendas afectadas en… en menaje.” Guillermo Castillo, supervisor en Protección Civil y Bomberos de Zapopan

Potencial de tormentas se mantendrá

La infraestructura vial registró bloqueos vehiculares y peatonales en cruces clave como calle Amapola y la avenida Rio Blanco, lo que dificultó el tránsito y el acceso de los cuerpos de rescate durante la tormenta.

“Estamos trabajando con bombas sumergibles y con equipo especial, así manual, para poder ayudar.” Guillermo Castillo, supervisor en Protección Civil y Bomberos de Zapopan

Brigadas del gobierno municipal recorren las calles para levantar el censo de daños y activar los mecanismos de apoyo de emergencia en las casas damnificadas.

Los mandos de Protección Civil advierten que el potencial de tormentas internas se mantendrá durante el resto del día, por lo que se ha emitido un llamado urgente a la población para que extreme precauciones.

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