Zapopan aprueba proyecto parque lineal Residencial Moctezuma

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Zapopan aprueba parque lineal para Residencial Moctezuma Foto: Cuartoscuro

El Ayuntamiento de Zapopan aprobó el proyecto participativo del parque lineal Residencial Moctezuma, el proyecto contempla la conservación de los árboles existentes, la instalación de alumbrado público, rampas de accesibilidad y la preservación de la barda histórica ubicada sobre la avenida El Colli, en el tramo comprendido entre Copérnico y Paseo de los Volcanes.

Parque lineal Residencial Moctezuma beneficiará a miles de habitantes

El proyecto contempla la creación de un recorrido peatonal de más de 400 metros sobre el tramo que va de Paseo de los Volcanes a Moctezuma.

Según la propuesta, esta intervención busca dotar de infraestructura peatonal a una zona que actualmente carece de espacios adecuados para el tránsito de personas.

El Ayuntamiento estima que la obra beneficiará de manera directa a cerca de 3 mil habitantes de Residencial Moctezuma, además de impactar a aproximadamente 20 mil personas que viven o transitan por la zona.

Presupuesto participativo financia la obra en Zapopan

El parque lineal Residencial Moctezuma contará con una inversión de 10 millones 415 mil pesos, recursos provenientes del Presupuesto Participativo.

Este mecanismo permite que los ciudadanos elijan proyectos de infraestructura para sus comunidades mediante la votación que realizan al cumplir con el pago de su predial.

¿Qué contempla el proyecto del parque lineal?

Entre las acciones previstas para el parque lineal Residencial Moctezuma destacan:

Conservación de los árboles existentes

existentes Instalación de iluminación en la avenida El Colli

Construcción de rampas para mejorar la accesibilidad

Conservación de la barda histórica ubicada entre Copérnico y Paseo de los Volcanes

Creación de un recorrido peatonal de más de 400 metros

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zapopan prevé mejorar la movilidad peatonal y la infraestructura urbana en esta zona del municipio.

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