Incendio en ducto de Pemex consume 2 vehículos en Jalisco; investigan posible extracción ilegal

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Incendio en ducto clandestino de Pemex consume dos vehículos. Foto: Omar Hernández

Una explosión e incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia este martes en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. El siniestro consumió por completo un camión tipo Torton y una camioneta pick-up, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o fallecidas.

Las autoridades investigan si el incidente estuvo relacionado con una presunta extracción ilegal de combustible, aunque señalaron que todavía no existe una causa oficial confirmada.

Movilizan a cuerpos de emergencia tras explosión

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron a las inmediaciones del rancho “El Chacón”, donde confirmaron el incendio y desplegaron un operativo para controlar las llamas.

Durante las labores, el personal especializado realizó maniobras de enfriamiento sobre las unidades afectadas para evitar una explosión de mayor magnitud, además de contener el combustible derramado en la zona.

Fuego consume un Torton y una camioneta

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se originó de manera repentina y, debido a la presión en el ducto, las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar un camión de carga tipo Torton y una camioneta tipo pick-up que se encontraban en las inmediaciones del punto donde presuntamente se realizaba una intervención ilegal al ducto.

Ambos vehículos quedaron completamente calcinados.

Pemex y autoridades investigan posible toma clandestina

Personal técnico de Pemex, en coordinación con autoridades federales, realizó los peritajes correspondientes para determinar si el origen del incendio estuvo relacionado con una toma clandestina.

Sin embargo, las corporaciones de seguridad precisaron que aún es prematuro establecer de manera oficial las causas que originaron la explosión.

No reportan víctimas ni personas detenidas

La zona permanece acordonada y resguardada por elementos de seguridad mientras continúan las labores de saneamiento e investigación.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registran personas lesionadas, fallecidas ni detenidos relacionados con el presunto intento de extracción ilegal de combustible.