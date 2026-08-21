Hallan cuerpo con características de Octavio Haro; esperan peritaje

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Hallan cuerpo parecido al de Octavio Haro. Foto: Uno TV

La Fiscalía de Jalisco informó este jueves sobre la localización del cuerpo de un hombre cuyas características físicas coinciden preliminarmente con las del empresario inmobiliario Octavio Haro Cachua, desaparecido desde el pasado 11 de agosto en Zapopan.

El hallazgo ocurre nueve días después de que Octavio Haro salió durante la madrugada del fraccionamiento Diana Natura Residencial. Aunque existen indicios que apuntan a que podría tratarse del empresario, las autoridades pidieron esperar los resultados de las pruebas oficiales de identificación.

Hallan cuerpo parecido al de Octavio Haro. Foto: Uno TV

Octavio Haro: Fiscalía espera identificación oficial

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realiza las pruebas periciales correspondientes para confirmar o descartar la identidad del cuerpo localizado. Por ello, la Fiscalía aclaró que, por ahora, no existe certeza legal sobre la identidad de la víctima. Los resultados definitivos serán informados una vez que concluyan las pruebas genéticas y los procedimientos de identificación forense.

De manera paralela, el colectivo Por Amor a Ellxs difundió en redes sociales un mensaje en el que informó que el empresario había sido localizado sin vida.

Localizan vehículo de Octavio Haro en Zapopan

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, confirmó también la localización del vehículo de Octavio Haro en la delegación de La Venta del Astillero, en Zapopan. En esa misma zona se realizó un operativo de cateo en un inmueble. Peritos recabaron indicios que, de acuerdo con la información proporcionada, sugieren que el empresario pudo haber permanecido en ese lugar.

La desaparición de Octavio Haro provocó protestas de familiares y allegados frente a Casa Jalisco, quienes exigieron acelerar las labores de búsqueda.

Por ahora, la Fiscalía de Jalisco continuará con las diligencias mientras el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses concluye las pruebas necesarias para establecer oficialmente la identidad del cuerpo localizado.

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