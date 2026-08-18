Crece tu Negocio al Estilo Jalisco: requisitos para recibir hasta 30 mil pesos

| 11:43 | Fabián Millares | Uno TV
Jalisco ofrece hasta 30 mil pesos a fondo perdido para negocios
Jalisco ofrece hasta 30 mil pesos a fondo perdido para negocios. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Nacional de Empleo Jalisco anunció el programa Crece tu Negocio al Estilo Jalisco, el cual abrió su segunda convocatoria para entregar apoyos de hasta 30 mil pesos a fondo perdido a micro y pequeños negocios que busquen formalizarse, equiparse o ampliar sus actividades.

¿Quiénes pueden recibir hasta 30 mil pesos?

El programa contempla dos modalidades de apoyo. Los negocios formales podrán acceder a un estímulo de hasta 20 mil pesos, mientras que las MIPYMES informales podrán recibir hasta 30 mil pesos, siempre que se incorporen a la formalidad.

Los municipios participantes en esta segunda convocatoria son:

  • Mascota
  • Mazamitla
  • San Sebastián del Oeste
  • Tapalpa
  • Zapotitlán de Vadillo

Los recursos deberán destinarse a conceptos relacionados con el crecimiento, equipamiento y formalización del negocio.

Requisitos para solicitar el apoyo

Las personas interesadas en participar en Crece tu Negocio al Estilo Jalisco deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mexicano o contar con residencia legal en México
  • Ser persona física con actividad empresarial y tener un negocio establecido en alguno de los cinco municipios participantes
  • Presentar una cotización del equipo, maquinaria o herramienta que se pretende adquirir
  • Entregar el formato de solicitud
  • Presentar una carta protesta de decir la verdad
  • Presentar tres fotografías a color del negocio
  • Contar con evidencia del registro de la empresa en el portal de empleo del Servicio Nacional de Empleo
  • Presentar una carta compromiso
  • Contar con una cuenta bancaria a nombre de la persona beneficiaria para recibir el apoyo, en caso de resultar seleccionada
  • Tener un correo electrónico

¿Para qué se puede utilizar el apoyo?

El recurso busca que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan fortalecer sus actividades mediante la adquisición de herramientas, maquinaria o equipo, además de facilitar su incorporación a la formalidad.

En el caso de los negocios informales, el apoyo de hasta 30 mil pesos a fondo perdido está condicionado a que sus propietarios avancen en la regularización fiscal y legal de sus actividades.

Por ello, quienes tengan un negocio en Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa o Zapotitlán de Vadillo pueden revisar la convocatoria y reunir la documentación requerida para participar.

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