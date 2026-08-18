Crece tu Negocio al Estilo Jalisco: requisitos para recibir hasta 30 mil pesos

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Jalisco ofrece hasta 30 mil pesos a fondo perdido para negocios. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Nacional de Empleo Jalisco anunció el programa Crece tu Negocio al Estilo Jalisco, el cual abrió su segunda convocatoria para entregar apoyos de hasta 30 mil pesos a fondo perdido a micro y pequeños negocios que busquen formalizarse, equiparse o ampliar sus actividades.

¿Quiénes pueden recibir hasta 30 mil pesos?

El programa contempla dos modalidades de apoyo. Los negocios formales podrán acceder a un estímulo de hasta 20 mil pesos, mientras que las MIPYMES informales podrán recibir hasta 30 mil pesos, siempre que se incorporen a la formalidad.

Los municipios participantes en esta segunda convocatoria son:

Mascota

Mazamitla

San Sebastián del Oeste

Tapalpa

Zapotitlán de Vadillo

Los recursos deberán destinarse a conceptos relacionados con el crecimiento, equipamiento y formalización del negocio.

Requisitos para solicitar el apoyo

Las personas interesadas en participar en Crece tu Negocio al Estilo Jalisco deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mexicano o contar con residencia legal en México

Ser persona física con actividad empresarial y tener un negocio establecido en alguno de los cinco municipios participantes

Presentar una cotización del equipo, maquinaria o herramienta que se pretende adquirir

que se pretende adquirir Entregar el formato de solicitud

Presentar una carta protesta de decir la verdad

Presentar tres fotografías a color del negocio

Contar con evidencia del registro de la empresa en el portal de empleo del Servicio Nacional de Empleo

Presentar una carta compromiso

Contar con una cuenta bancaria a nombre de la persona beneficiaria para recibir el apoyo, en caso de resultar seleccionada

para recibir el apoyo, en caso de resultar seleccionada Tener un correo electrónico

¿Para qué se puede utilizar el apoyo?

El recurso busca que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan fortalecer sus actividades mediante la adquisición de herramientas, maquinaria o equipo, además de facilitar su incorporación a la formalidad.

En el caso de los negocios informales, el apoyo de hasta 30 mil pesos a fondo perdido está condicionado a que sus propietarios avancen en la regularización fiscal y legal de sus actividades.

Por ello, quienes tengan un negocio en Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa o Zapotitlán de Vadillo pueden revisar la convocatoria y reunir la documentación requerida para participar.

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