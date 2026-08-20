Exdirector del DIF Jalisco acusado de violación queda libre; investigan a juez

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Suspenden a juez de Jalisco tras liberar a exdirector del DIF. Foto: Cuartoscuro

Un juez penal de control otorgó la libertad a Lucio “N”, exdirector del DIF Jalisco, quien se encontraba detenido por una acusación de violación en hechos ocurridos en 2004 en Tapalpa.

¿Por qué investigan al juez que liberó a Lucio “N”?

Lucio “N” había sido vinculado a proceso y permanecía bajo prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones por la denuncia de carácter sexual; sin embargo, el juez de control Luis Ignacio “N” determinó modificar la situación jurídica del acusado y ordenó su libertad.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación para determinar si el juez incurrió en alguna irregularidad al conceder la libertad.

El señalamiento fue difundido por el coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, quien afirmó que no se permitirán posibles actos irregulares por parte de funcionarios encargados de impartir justicia.

Consejo de la Judicatura suspende al juez

Luego de analizar el caso, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco determinó suspender de sus funciones al juez Luis Ignacio “N” y abrir un procedimiento de investigación.

La suspensión se mantendrá mientras se determina si existió alguna responsabilidad en la actuación del juzgador.

El Consejo de la Judicatura precisó que la medida forma parte del procedimiento institucional y no representa una sanción definitiva, por lo que será la investigación la que determine si el juez incurrió en alguna conducta irregular.

¿Quién es Lucio “N”?

Lucio “N” se desempeñó como director del Sistema DIF Jalisco hasta 2024 y posteriormente trabajó en el Ayuntamiento de Tlajomulco.

El proceso penal en su contra deriva de una denuncia por hechos de carácter sexual ocurridos en Tapalpa, Jalisco, en marzo de 2024.

Autoridades investigan el actuar del juez y la liberación del exdirector

Hasta el momento, las autoridades investigan tanto la situación jurídica del exfuncionario como la actuación del juez que determinó su libertad.

La investigación contra el juzgador continuará para establecer si su resolución se ajustó a derecho y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

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