Golpe al combustible ilegal: FGR asegura dos predios y decenas de contenedores en Jalisco

| 10:01 | Fabián Millares | Uno TV
FGR realiza cateos en Jalisco y asegura miles de litros de combustible
Cateos en Jalisco, FGR asegura miles de litros de combustible. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR), realizó cateos en dos predios de Zapopan y Tlajomulco, Jalisco, donde fueron asegurados presuntos combustibles robados, vehículos, tractocamiones, equipo tecnológico y un arma de fuego.

Aseguran huachicol y vehículos en Tlajomulco

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.

En el lugar fueron localizados 46 contenedores, cuatro de ellos con presunto huachicol, mientras que los demás estaban vacíos. Algunos tenían las leyendas “Premium” y “Magna”.

También fueron asegurados:

  • 30 tractocamiones
  • 21 pipas cilíndricas
  • Seis tanques llenos
  • Cuatro cilindros
  • 18 frac tank
  • Cinco cilindros verticales
  • 10 tambos
  • 11 bidones
  • Dos tubos tanque

Además, las autoridades localizaron aproximadamente 3 mil 840 litros de líquido traslúcido almacenado en distintos recipientes.

Incautan equipo para analizar combustible

En el mismo predio fueron encontrados diversos equipos tecnológicos, entre ellos un analizador de azufre, un analizador automático de punto de inflamación, un densímetro digital, un espectrómetro y un probador automático de destilación.

Cateo en Zapopan deja arma y dispositivos electrónicos

El segundo operativo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan.

En este sitio fueron asegurados un arma de fuego, 21 computadoras portátiles, cuatro discos duros, una tableta, 19 memorias USB, un radio de comunicación, dinero en efectivo y tres vehículos.

Cateos derivaron de denuncia por presunto huachicol

La FGR indicó que los operativos se realizaron a partir de una denuncia anónima que alertó sobre un predio relacionado con una empresa de transporte que presuntamente era utilizado para el trasvase y almacenamiento de combustible.

Las autoridades señalaron que la investigación continuará para identificar a las personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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