Mes del Testamento 2026 en Jalisco: Gobierno y notarías ofrecen 90% de descuento

GENERANDO AUDIO...

Descuento en testamentos en Jalisco. Foto: Pexels

El Gobierno de Jalisco dio a conocer que se llevará a cabo una vez más la campaña “Septiembre, mes del testamento”, con la cual la población del estado podrá realizar este trámite con un descuento especial del 90% a su costo habitual.

“Septiembre, mes del testamento” en Jalisco

A través de una conferencia de prensa, el Gobierno de Jalisco anunció que en las próximas semanas dará inicio la campaña “Septiembre, mes del testamento”, la cual tiene como principal objetivo conceder un precio especial a este trámite en notarías de la entidad.

Este programa impulsado por las autoridades estatales dará inicio el próximo martes 1 de septiembre y terminará hasta el sábado 10 de octubre de 2026.

De esta manera, aseguraron, el periodo se ampliará para que más personas puedan realizar este trámite para definir la distribución de sus bienes legalmente tras su muerte.

No sólo será para testamentos universales

Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, José Luis Leal Campos, indicó que los notarios absorberán el incremento correspondiente a los avisos notariales para mantener una tarifa accesible durante la campaña.

Además, se explicó que este beneficio será para testamentos universales, pero también para aquellas personas que quieran incorporar hasta dos legados.

¿Cuánto costará tramitar un testamento en Jalisco con el descuento?

De acuerdo con las autoridades de Jalisco, tramitar un testamento en septiembre, costará 2 mil 300 pesos. Tarifa que únicamente se aplicará del 1 de septiembre al 10 de octubre en las notarías participantes.

Hay que tomar en cuenta que el costo habitual es de más de 19 mil pesos, por lo que gracias a la campaña, habrá un descuento de casi el 90%.

“Este programa justamente tiene ese objetivo, poner al alcance de todas las familias un testamento a un costo menor, unificado de 2 mil 300 pesos”, aseguraron.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.