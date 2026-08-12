Helicóptero de la Marina sufre un “desplome controlado” en Jalisco; hay tres elementos lesionados

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Se desploma helicóptero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un helicóptero MI-17 de la Armada de México realizó un aterrizaje de emergencia mediante un “desplome controlado” durante acciones de vigilancia en el área de La Garita, Jalisco, informó la Secretaría de Marina (Semar).

El incidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando el personal naval realizaba labores para prevenir actividades ilícitas en la zona.

Un helicóptero MI-17 de la Marina se desplomó esta mañana durante un operativo preventivo en La Garita, Jalisco; tres marinos resultaron lesionados.



La @SEMAR_mx aseguró que se trató de un “desplome controlado”. En el operativo también participan helicópteros Black Hawk. pic.twitter.com/AD3ZpXvXfJ — Ángel Lucio (@ngelLucio) August 12, 2026

Según el informe oficial, la aeronave realizaba patrullajes de rutina relacionados con actividades ilícitas en la zona, cuando la tripulación tuvo que efectuar una maniobra de desplome controlado.

Dicha maniobra se usa cuando el piloto pierde la sustentación normal o la potencia del motor. A pesar de estas situaciones críticas, el piloto mantiene el control de los controles de vuelo para guiar la aeronave hacia abajo de forma deliberada minimizando así la fuerza del impacto con el suelo.

La Semar confirmó que no hubo pérdidas humanas, aunque tres elementos navales resultaron lesionados. De acuerdo con la dependencia, ninguno presenta heridas de gravedad y ya recibe atención médica.

Las autoridades evalúan las causas del incidente y mantienen las labores correspondientes para determinar qué provocó el aterrizaje de emergencia.

El sobrevuelo de aeronaves de rescate generó temor entre los habitantes de Tamazula y localidades aledañas, quienes reportaron una intensa movilización militar antes de que se emitiera información oficial sobre lo sucedido.

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